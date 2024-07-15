太極《A Special Night》演唱會在澳門掀起搖滾狂潮

香港殿堂級搖滾樂隊「太極樂隊」五位成員將會帶著內心那團火，將於2024年8月31日在澳門舉行演唱會，讓樂迷能與他們的special one渡過特別的夜晚!

太極是香港搖滾樂發展上的重要里程碑，他們的音樂和精神影響了後來的無數香港樂隊和音樂人。他們創作的多首經典作品，如《紅色跑車》、《留住我吧》、《每一句說話》、《Crystal》等，至今仍深受樂迷喜愛。太極樂隊作為香港搖滾樂壇的代表性樂隊，經歷了多年的風雨歷程，見證了香港搖滾樂壇的發展軌跡，此次演唱會無疑是樂迷引頸期盼已久的盛事。