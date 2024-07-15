太極《A Special Night》演唱會在澳門掀起搖滾狂潮

香港殿堂級搖滾樂隊「太極樂隊」五位成員將會帶著內心那團火，將於2024年8月31日在澳門舉行演唱會，讓樂迷能與他們的special one渡過特別的夜晚!
太極是香港搖滾樂發展上的重要里程碑，他們的音樂和精神影響了後來的無數香港樂隊和音樂人。他們創作的多首經典作品，如《紅色跑車》、《留住我吧》、《每一句說話》、《Crystal》等，至今仍深受樂迷喜愛。太極樂隊作為香港搖滾樂壇的代表性樂隊，經歷了多年的風雨歷程，見證了香港搖滾樂壇的發展軌跡，此次演唱會無疑是樂迷引頸期盼已久的盛事。
太極樂隊闊別澳門舞台13年，再次返澳與大家一起玩轉搖滾舞台。成員表示在過去多年的音樂歷程中，他們不僅創造了多首膾炙人口的經典歌曲，也一直在不斷探索和創新，力求為樂迷呈現全新的音樂面貌。這次演唱會也不會例外，除了重溫大家熟悉的曲目外，還特別準備了重新編排的名作，力求為觀眾奉上一場嶄新而又震撼人心的音樂之旅，再次「全人類高歌」！
【太極《A Special Night》演唱會 - 澳門站】
主辦單位：瀛海文化
演出日期：2024年8月31日（六）20:00
演出地點：「澳門百老匯 」- 百老匯舞台
門票價格：港幣/澳門幣 VIP區 $980/A區 $780/B區 $580