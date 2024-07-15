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市場資訊
2024-07-15 20:00:00

太極《A Special Night》演唱會在澳門掀起搖滾狂潮

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香港殿堂級搖滾樂隊「太極樂隊」五位成員將會帶著內心那團火，將於2024年8月31日在澳門舉行演唱會讓樂迷能與他們的special one渡特別的夜晚!

太極是香港搖滾樂發展上的重要里程碑他們的音樂和精神影響了後來的無數香港樂隊和音樂人。他們創作的多首經典作品如《紅色跑車》《留住我吧》《每一句說話》《Crystal》等至今仍深受樂迷喜愛太極樂隊作為香港搖滾樂壇的代表性樂隊經歷了年的風雨歷程見證了香港搖滾樂壇的發展軌跡此次演唱會無疑是樂迷引頸期盼已久的盛事

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太極樂隊闊別澳門舞台13年再次返澳與大家一起玩轉搖滾舞台。成員表示在過去多年的音樂歷程中他們不僅創造了多首膾炙人口的經典歌曲也一直在不斷探索和創新力求為樂迷呈現全新的音樂面貌這次演唱會也不會例外，除了重溫大家熟悉的曲目外還特別準備了重新編排的名作力求為觀眾奉上一場嶄新而又震撼人心的音樂之旅，再次「全人類高歌」

【太極《A Special Night》演唱會 - 澳門站】

主辦單位：瀛海文
演出日期：2024831日（六）20:00
演出地點：「澳門百老匯 - 百老匯舞台
門票價格：港幣/澳門幣 VIP $980/A $780/B $580

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