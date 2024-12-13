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日報
太興佳節盆菜 — 冬至新春推介
冬至臨近，太興特別推出兩款足料到爆的佳節大盆菜，除免費送到府上外，指定日期前訂購更享高達71折，太興App會員入尊屬優惠碼再立減$80！更可以加購燒味送盆菜享用，為您和家人朋友的聚會增添喜悅與美味，在佳節中盡情享受高品質美食！極品鮑魚開心大盆菜（12位用），原價HK$2,480＃，另一款極品鮑參花膠至尊盆菜（8-10位用）原價：HK$2,580＃！太興App會員即日起至12月15日登入即拎優惠碼結帳再減$80！盆菜香港即日鮮製，絕不經過冷藏，選用太興自家燒味，加購燒味產品有特別優惠。