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市場資訊
2025-02-25 07:30:00
日報

太興罐裝產品加購推廣 $5飲到太興奶茶

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太興集團現正推出期間限定罐裝系列加購推廣，由即日至2025325日，於分店堂食或外賣自取即可以每罐$20優惠價加購太興火腿午餐肉(原價$29)、咖喱雞(原價$38)或咖喱牛腩(原價$40)；於20253 26日至424日推出以每罐$15優惠價加購太興羅宋湯(原價$20)、番茄肉醬(原價$22)、香菇肉燥(原價$22)、五香肉丁(原價$24)及梅菜扣肉(原價$24)；於 2025425日至524日惠顧分店堂食或外賣自取即可以每罐$5加購太興檸檬茶(原價$9)、奶茶(原價$11)、咖啡(原價$11)及鴛鴦(原價$11)，真是太抵飲！
優惠受條款及細則約束，適用於全線分店，指定分店除外。

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