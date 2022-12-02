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市場資訊
2022-12-02 07:30:00
日報

失眠剋星Valdispert®睡得好 助你一覺瞓天光

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香港人經常熬夜；加上長時間使用電子用品受藍光影響，造成生活作息紊亂，引發睡眠阻礙。此外，隨著年齡增長，身體內褪黑素分泌會逐漸減少，容易誘發失眠。Valdispert®睡得好是荷蘭 No.1的助眠品牌，於GMP藥廠研發生產，具分層釋放功能的褪黑素片劑，能分階段釋放褪黑素，有助快速入睡並帶來持續性優質睡眠。產品成分天然，無藥性，無依賴性，無副作用。Valdispert®睡得好備有兩款不同劑量，切合各種失眠人士所需，從此一覺瞓天光！指定萬寧及Vemedia網上商店有售。
查詢：3150 8425
網址：https://www.valdispert.com.hk/ 

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