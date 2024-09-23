好去處｜大嘥鬼秘密基地識「碳」館 齊齊化身減碳特工 以遊戲認識碳中和

為實現2050年碳中和目標，政府近年來積極推動各項措施以及教育工作，當中包括推出以碳中和為主題的公眾教育主題館—識「碳」館，對外開放預約參觀。識「碳」館前身為灣仔環境資源中心以及原灣仔郵政局，透過一系列多元化的互動體驗，令公眾以輕鬆有趣形式深入認識碳中和。 識「碳」館保留了原灣仔郵政局的原有建築風格及部分富歷史價值的擺設，同時亦增添不少多媒體教材，增加參觀的趣味性。在識「碳」館中，大家熟悉的大嘥鬼將會化身成減碳特工隊隊長，更加以它以前過度揮霍、浪費資源以及濫用資源的錯誤經驗從中學習，由衣、食、住、行4方面中與大家一同實踐低碳生活，齊齊成為減碳特工。館內分為4大展區︰大嘥鬼禮賓室、識「碳」探索室、大嘥鬼辦公室和識「碳」小花園，除了各式各樣互動裝置外，更會舉行不同主題的工作坊。

位於皇后大道東的前灣仔環境資源中心，經翻 新後現以全新面貌 ── 識「碳」館跟公眾見面。

1. 大嘥鬼禮賓室 一進入大嘥鬼禮賓室，減碳特工隊隊長—大嘥鬼隨即映入眼簾，大家不但可以與大嘥鬼互動，當中亦設有互動螢幕，讓大家了解如何從衣、食、住、行中改變生活上的小習慣，實踐低碳生活。

2. 識「碳」探索室 要成為一位合格的減碳特工當然要經過一連串的考驗！作為「慳神」的大嘥鬼在識「碳」探索室內佈滿不少考驗，大家需要透過不同互動裝置，包括「碳」秘小劇場、識「碳」百寳箱、大嘥鬼特工筆記等，找出4大減碳策略：淨零發電、節能綠建、全民減廢和綠色運輸。

除此之外，大家在參觀識「碳」探索室時，不妨細心留意內有不少原灣仔郵政局所留下的擺設！

3. 大嘥鬼辦公室 大家可於大嘥鬼辦公室內，參與各種有趣的主題活動及工作坊等，例如天然蚊膏工作坊、組裝太陽能車等。透過親手製作環保小物品，加深大家對回收重用和升級再造的認識、培養環保意識。

4. 識「碳」小花園 除了水、電及食物外，大嘥鬼不時亦會動動手將廢棄木材升級再造而成不同物品，今次大嘥鬼就對外開放它的私人戶外花園，當中設有綠化牆身及由本地廢棄木材升級再造而成的座椅，參觀者可以親身體驗回收重用、升級再造的環保概念，從而學習減少浪費、保護環境。

特設免費導賞團服務 全方位探索識「碳」館 為了令大家更全面探索識「碳」館，館內設有免費約 90 分鐘的導賞團服務，包括恆常主題展示介紹、互動遊戲、講座和環保工作坊等，為參與者提供環保教育沉浸式互動體驗。導賞團提供三種語言，包括廣東話、英語和普通話，而內容會根據參與者的年齡調整。由於識「碳」館是現存歷史最悠久的郵政局建築，為了保育館內環境並為訪客提供最佳的參觀體驗，個人和團體需分別於至少 3 天和 31 天前預約方可前來參觀。