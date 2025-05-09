New Nordic在港銷售的產品都在北歐生產，具備GMP認證以及美國FDA認證。品質管理包含對原料和成品的檢測，常年將原料和產品送交國際第三方檢測機構，以確保產品能呈現最完美及高品質的一面。生髮片Hair Volume在法國BIO-EC實驗的結果是：服用兩個月後，頭髮明顯變粗。四個月後，67%的受試者感到頭髮有明顯的改善，63%的人感到掉髮減少。生髮片包含蘋果，小米，問荊等天然萃取，配合生物素，氨基酸等營養。生髮片在屈臣氏網店，每家門店及New Nordic官網有售。為慶祝母親節，520情人節，New Nordic全線產品現有買二送一優惠，截止到5月13日。折扣後，生髮片每天6港幣不到。官網更有助眠片等保健品及草本配方的美容產品，任選產品買二送一。官網訂單免運費。
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好東西一定貴嗎？
New Nordic在港銷售的產品都在北歐生產，具備GMP認證以及美國FDA認證。品質管理包含對原料和成品的檢測，常年將原料和產品送交國際第三方檢測機構，以確保產品能呈現最完美及高品質的一面。生髮片Hair Volume在法國BIO-EC實驗的結果是：服用兩個月後，頭髮明顯變粗。四個月後，67%的受試者感到頭髮有明顯的改善，63%的人感到掉髮減少。生髮片包含蘋果，小米，問荊等天然萃取，配合生物素，氨基酸等營養。生髮片在屈臣氏網店，每家門店及New Nordic官網有售。為慶祝母親節，520情人節，New Nordic全線產品現有買二送一優惠，截止到5月13日。折扣後，生髮片每天6港幣不到。官網更有助眠片等保健品及草本配方的美容產品，任選產品買二送一。官網訂單免運費。