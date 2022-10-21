好運中心聯乘「TASTE x FRESH 新鮮生活」遊戲送超市現金券

沙田好運中心自去年6月開始陸續進行翻新工程，首階段於本年9月已率先登場。為答謝居民支持，好運中心特意聯乘「TASTE x FRESH 新鮮生活」舉辦「賞你有TASTE估中有獎遊戲」的活動，由即日至10月25日，只需於好運中心商舗以電子貨幣消費滿港幣$50或以上，並到活動網站填妥個人資料，上傳一張商戶機印發票及已讚好華懋集團商場Chinachem Malls Facebook專頁之截圖後，再猜一猜位於好運中心3/F展覽場地中購物車內的貨品總值；最快回覆且回答的貨品總值最接近答案的一位參加者，即可獲得總值港幣$10,000 TASTE超級市場現金券！（ *活動受條款及細則約束）

