「每一個肥仔其實都係一個潛力股」，人氣偶像姜濤再次化身「二叔」，為滙豐保險拍攝財富增值產品「滙溢保險計劃II」的廣告，劇情講述姜濤這位「二叔」童年本是一位「肥仔」，後憑著芭蕾舞爸爸的鼓勵去追尋夢想，透過努力練習歌舞及保持體態，最終在歌唱比賽中發揮潛能，成為歌手的故事。
是次拍攝除讓姜濤重遇芭蕾舞爸爸及已經長大不少的「姪女」外，滙豐保險更找到一個與他童年十分相似的小演員，讓他感覺非常奇妙。他今次更有份參與廣告構思，分享了部份個人經歷，他很喜歡是次的廣告理念，人生道路上只要找到合適的夥伴，人人都可以成為潛力股，達到自己設下的目標。
滙溢保險計劃II除了提供保障外，亦會透過滙豐保險專業投資團隊，投資於除固定收益資產外，具競爭力的增長資產，包括股票類投資及另類投資工具如房地產、私募股權或對沖基金，以及結構性產品包括衍生工具，以反映長遠經濟增長的回報。於2022年6月30 日或以前投保，可享首年保費折扣高達20%，透過視像會議投保更有額外折扣2%。（優惠期至2022年6月30日，受條款及細則約束。）
睇片：http://grp.hsbc/2022WGIPPRYT
姜濤再化身「二叔」與童年版拍滙豐保險廣告
「每一個肥仔其實都係一個潛力股」，人氣偶像姜濤再次化身「二叔」，為滙豐保險拍攝財富增值產品「滙溢保險計劃II」的廣告，劇情講述姜濤這位「二叔」童年本是一位「肥仔」，後憑著芭蕾舞爸爸的鼓勵去追尋夢想，透過努力練習歌舞及保持體態，最終在歌唱比賽中發揮潛能，成為歌手的故事。