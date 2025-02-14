天氣乍暖還寒，一不小心便容易引致傷風感冒，特別初生嬰幼兒更容易因天氣轉變引致不適。Aroma Channel Biological Technology (HK) LTD 的尤加利按摩軟膏（$188），輕輕於胸前塗勻按摩，能加強呼吸道功能，提升自身免疫力。羅文莎按摩軟膏（$188），亦有助活化免疫機能，紓緩BB感冒不適症狀。產品採用純天然草本植物配方，無添加、無激素、不含人工化學成分，成人嬰兒也可安心使用。於BB展期間，Aroma Channel Biological Technology (HK) LTD特別推出會場限定優惠，每款只需 $138；另有孖裝優惠只需$248，數量有限，售完即止！
展位：會展Hall 3 G15
嬰幼兒感冒咳嗽救星 BB展會場特惠
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