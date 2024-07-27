學界「奧斯卡」中學微電影創作大賽頒獎典禮 啟發青年創作熱情 張繼聰 吳煒倫鼓舞未來電影人

獲業界及學界高度支持的「全港中學微電影創作大賽」今年迎來第十屆，繼 續吸引一眾擁電影夢的中學生組隊參賽。

由香港中華基督教青年會、智權教育中心及香港微電影學會合辦，有學界奧斯卡之稱的第十屆「全港中學微電影創作大賽」今年再度吸引多隊中學生報名參賽，反應十分熱烈！經過嚴謹評選，於7月27日在城景國際舉行頒獎典禮，揭曉各組別的冠、亞、季及多項最佳獎項。

本屆比賽以「我們的2030」為主題，旨在希望透過影像作品激勵學生關注社會發展，反思未來，提升創作熱忱及表達能力，讓參賽作品涵蓋社區發展、生涯規劃、學習及教育、可持續發展以至和平及公義等題材，呈現青年人的視野、創意與及對未來社區與及全球發展的願景。

助同學啟發創意 用微電影說話

主辦方之一，香港中華基督教青年會潘展聰副會長於致辭時表示︰「比賽主題參照世界基督教青年會協會所倡導的『青年會2030願景』為攝製影片的創作範疇，讓同學們以『微電影說話』，表達如何締造一個可持續發展的未來，相信今次比賽能夠啟發同學的創意及表達能力，擴闊視野。」