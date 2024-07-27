學界「奧斯卡」中學微電影創作大賽頒獎典禮 啟發青年創作熱情 張繼聰 吳煒倫鼓舞未來電影人

由香港中華基督教青年會、智權教育中心及香港微電影學會合辦，有學界奧斯卡之稱的第十屆「全港中學微電影創作大賽」今年再度吸引多隊中學生報名參賽，反應十分熱烈！經過嚴謹評選，於7月27日在城景國際舉行頒獎典禮，揭曉各組別的冠、亞、季及多項最佳獎項。
本屆比賽以「我們的2030」為主題，旨在希望透過影像作品激勵學生關注社會發展，反思未來，提升創作熱忱及表達能力，讓參賽作品涵蓋社區發展、生涯規劃、學習及教育、可持續發展以至和平及公義等題材，呈現青年人的視野、創意與及對未來社區與及全球發展的願景。
助同學啟發創意 用微電影說話
主辦方之一，香港中華基督教青年會潘展聰副會長於致辭時表示︰「比賽主題參照世界基督教青年會協會所倡導的『青年會2030願景』為攝製影片的創作範疇，讓同學們以『微電影說話』，表達如何締造一個可持續發展的未來，相信今次比賽能夠啟發同學的創意及表達能力，擴闊視野。」
遇冷語堅持夢想 多交流吸收經驗
比賽踏入第十屆，大會邀請了曾獲香港電影金像獎最佳男主角提名的資深藝人——張繼聰（Louis），擔任本屆宣傳大使，同時邀請了榮獲《第42 屆香港電影金像獎》最佳電影獎的《毒舌大狀》導演兼編劇吳煒倫（Jack）擔任評審。兩位嘉賓在頒獎典禮上與學生分享他們的演藝和創作心得，鼓勵及讚揚各組別的得獎學生。Louis指若將來投身電影業，也要保留一顆單純的初心。他勉勵在座對電影充滿熱誠的年青人︰「真正的夢想是即使受到抨擊、冷言冷語的時候你依然感到『好想做』，希望日後可以與同學們合作」。作為比賽評審之一的Jack對於同學的作品感到驚喜︰「表示欣賞同學的用心，尤其對初中組冠軍作品感到特別深刻，驚訝同學們只需一天就拍出高質素的作品，並鼓勵在場同學應要有『主動性』，多與『有心』拍攝的同學交流，可從中吸收經驗便能讓自己進步。」
本屆比賽於今年4月展開，大會舉辦了一系列免費工作坊，其中包括由宣傳大使張繼聰擔任導師的「演技工作坊」，分享演技經驗之餘亦勉勵同學別放棄自己演藝夢想。此外，大會評審吳煒倫主持「【打開度橋之門】工作坊」，教授了成功劇本方程式「九本戲」的技巧，讓同學進一步了解影片創作不同崗位的工作，從而製作出更具專業水平的作品。
得獎作品有機會登上大螢幕
賽事分為高中及初中組，每組設有冠、亞、季、優異、最佳編劇、最佳導演、最佳攝影、最佳剪接及最佳演出獎，共20個獎項。除可獲得獎座、獎狀，所有獎品共值超過港幣八萬元，包括永安百貨公司現金禮券、惠康超級市場及Market Place禮品、電影門券等，得獎作品將會獲安排於ACX Cinemas播映，讓同學們的作品搬上大螢幕。