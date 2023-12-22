在中醫理論中，濕氣是常見的身體不平衡狀態，可能導致各種健康問題，例如手腳冰冷、身體水腫、便秘、失眠、常感疲倦等症狀。蘭納足貼是傳統草藥產品，含有多種天然成分，包括天然竹醋精華、薑黃粉、炭粉、艾葉提取物及天然礦物微粉等，透過人體腳底的穴位，幫助排出體內的寒、濕、風、暑等邪氣毒素。這些成分具有排濕功效，可幫助改善體內濕氣問題。將蘭納足貼貼於足底，天然成分能夠穿透皮膚，進入經絡和穴位系統，協助調節體內的陰陽平衡，促進體內濕氣平衡。Big C現以優惠價$50/3包發售，買滿$80更可享有額外全單9折。
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日報
學習體內排濕妙法 擁抱健康
在中醫理論中，濕氣是常見的身體不平衡狀態，可能導致各種健康問題，例如手腳冰冷、身體水腫、便秘、失眠、常感疲倦等症狀。蘭納足貼是傳統草藥產品，含有多種天然成分，包括天然竹醋精華、薑黃粉、炭粉、艾葉提取物及天然礦物微粉等，透過人體腳底的穴位，幫助排出體內的寒、濕、風、暑等邪氣毒素。這些成分具有排濕功效，可幫助改善體內濕氣問題。將蘭納足貼貼於足底，天然成分能夠穿透皮膚，進入經絡和穴位系統，協助調節體內的陰陽平衡，促進體內濕氣平衡。Big C現以優惠價$50/3包發售，買滿$80更可享有額外全單9折。