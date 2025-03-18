安佳烘焙大賽 Anchor Pastry Challenge 2025 頂尖烘焙師匯聚一堂 推動港澳烘焙業發展

由安佳專業餐飲主辦的「港澳區烘焙大賽 PastryChallenge 2025」正式揭開序幕！這場備受矚目的賽事將於2025年6月隆重舉行，匯聚來自香港及澳門的頂尖烘焙師，共同角逐烘焙界的榮譽。 安佳專業餐飲一直致力於推動餐飲業界的創新與發展。此次舉辦港澳區烘焙大賽，旨在為烘焙師提供一個展示才華的國際舞台，同時促進業界交流與技術提升。參賽者將以安佳專業餐飲源自紐西蘭的優質草飼乳製品為核心食材，發揮無限創意，打造令人驚艷的烘焙作品。

本次大賽特別以「TOUCHING MOMENT 觸動滋味」為主題，鼓勵參賽者透過烘焙作品傳遞情感與故事，讓每一口滋味都能觸動人心。無論是學生組的年輕新秀，還是廚師組的專業烘焙師，將在這個舞台上展現他們對烘焙的熱情與創意。 安佳專業餐飲總監 Maggie Lau 表示：「我們非常榮幸能夠再次舉辦港澳區烘焙大賽，這不僅是為烘焙師提供一個展現才華的平台，更是對整個行業發展的推動。安佳專業餐飲將繼續以高品質的產品支持餐飲業界，並為消費者帶來更多美味與創意的體驗。」 「安佳專業餐飲港澳區烘焙大賽 Pastry Challenge 2025」現已開放報名，歡迎所有烘焙愛好者及專業人士踴躍參與。更多賽事詳情及報名資訊，請瀏覽官方網站：

賽事亮點：

1. 比賽內容：參賽者需創作一款蛋糕和一款維也納甜酥麵包，並運用安佳專業餐飲的優質乳製品，包括淡忌廉和片裝牛油。

2. 參賽組別：比賽分為學生組和廚師組，分別為年輕新秀和專業烘焙師提供展示才華的舞台。

3. 評比重點：作品將從創新、技術、食材運用及可持續發展理念等多方面進行評分，考驗參賽者技巧、創意及臨場應變能力。

4. 豐富獎項：除金、銀、銅及傑出新星獎獎項外，廚師組金、銀、銅及傑出新星獎得主，均可免費參加安佳專業餐飲舉辦，由法國工藝大師親自教授的烘焙課程。

5. 支持機構：大會獲得香港烘焙專業協會、香港廚師協會、澳門廚藝協會、香港國際廚藝學院及澳門旅遊大學全力支持，並邀請來自國際的烘焙大師擔任評審。 重要日期及地點:

截止報名日期：2025年 4 月 11 日（星期五）

首階段遴選結果公佈：2025年 4 月 25 日（星期五）

決賽日期：

學生組：2025 年 6月 18 日（星期三）

廚師組：2025 年 6月 20 日（星期五）

比賽地點 ：香港薄扶林道 143 號國際廚藝學院B1廚藝館

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