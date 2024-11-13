宏裕科技擬實施現金分紅 持續推進股東回報政策

擬實施每股約0.3人民幣（58韓元）的現金分紅，總金額約為2,428萬元人民幣（47億韓元）

計劃實施為期三年的股東回報政策，現金分紅5%~10%比例

未來的戰略重點在於提升市場核心競爭力，通過並購拓展全球業務，擴大客戶群體，並建立業務發展合作夥伴關係。

與iPhone全球第二大組裝企業「立訊精密」（Luxshare ICT）達成合作；

引進中國政府1500億韓元投資，開展多孔物質事業；

與韓國國內最大顯示器企業簽訂供應合同；

子公司被授予「獨角獸企業」並榮登「國家級小巨人企業」名單；

新任命的範愛民擔任公司獨立董事，利用其在日本高科技領域的經驗，尋找並購目的機會；

與美國Nasdaq上市企業簽署合併協議，進軍美國納斯達克市場。

香港 - 2024年11月13日 - 精密塗層功能性新材料專業企業簡稱「」，科斯達克股票代碼：900290）於6日披露公告，欣然宣佈決定實施年度中期現金分紅。此次分紅是繼9月19日披露實施每10股分配2股的股票分紅後，再次披露新的股東回報政策。此次分紅基於公司第12期合併淨利潤的5%，普通股每股派發0.300335人民幣（約58韓元）的現金分紅，分紅總額約為2,428萬元人民幣（約47億韓元）。現金分紅基準日設定為11月21日，預計支付日期為2025年1月10日。6日的董事會上，公司又宣佈了一項為期三年的股東回報政策，明確將分紅比率設定在合併當期淨利潤的5%至10%範圍內，該政策旨在讓股東能夠更準確地預測未來的分紅規模，進一步鞏固公司與股東間的信任關係，吸引更多長期投資者的參與，同時提高公司的財務穩健性和透明度。管理層強調，此次決策體現了公司對股東們的重視，也反映出公司良好的財務狀況和未來發展前景。GRT董事長周永南表示：「公司當前的核心目標是通過根本性的成長來提升企業價值。公司將通過穩健的業務拓展和技術創新，推動營收和利潤的持續高增長，從而回報股東。」他補充道：「展望未來，公司將以提高市場核心競爭力和擴大全球客戶群體為戰略重點，致力於為投資者創造持續價值。基於全球化發展戰略，我們將積極拓展歐美、韓國、日本和中東地區的業務，努力構建並完善當地的業務體系。通過設立分支機搆和加強合作夥伴關係，公司將實現全球市場覆蓋，提高在各大區域市場的競爭力，並進一步鞏固品牌在全球行業中的地位。」根據最新業績報告，GRT在過去一年中取得了優異的財務表現。與去年相比，GRT的銷售額增長了13.18%，營業利潤和淨利潤分別增長了92.53%和93.99%。公司預計未來三年將保持約20%的穩定增長趨勢。近期公司亦取得了多個里程碑式的成就，包括：業界人士評價稱：「公司在近期業績和業務擴展上取得了顯著進展，並連續實施兩項重大的股東回報政策，展現了其對提升企業價值和回報股東的堅定意志。」最後他強調：「這些舉措反映了公司在擴大全球業務規模的同時，重視股東利益的長期增長。我們預計GRT未來將會繼續保持多元化的增長動力，為投資者提供可持續增長的收益，並鞏固其在行業中的地位 。」