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市場資訊
2024-09-27 12:30:00
日報

官燕棧全新丸裝膠囊系列 提供各種保健膠囊

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官燕棧致力提供高品質的健康產品，推出全新「破壁靈芝孢子膠囊」，專為免疫力較弱人士及捱夜人士而設，有助健肝解毒及抗疲勞等。想改善體質、強肺保腎及促進上呼吸道健康人士，則建議服用「CS-4蟲草菌絲體膠囊」，當中姬松茸提取物以先進液態發酵技術精製而成，對肝和腎有保護作用。隨著工作和生活中對電子屏幕的依賴增加，眼疲勞成為普遍問題，「雙效明目康」專門保護眼睛健康，結合多種天然成分，預防視力衰退，有效舒緩眼睛疲勞。3款丸裝膠囊於官燕棧門市及網店進行推廣優惠
-「破壁靈芝孢子膠囊」: 購買39折再送210粒裝(平均$188/)
-CS-4蟲草菌絲體膠囊」&「雙效明目康」: 購買39折再送210粒裝(平均$162/)

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