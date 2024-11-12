定義全球設計標竿：「米蘭衛星設計收藏二十五週年展」首次登陸香港

於香港西九文化區直至 11 月 21 日，概括衛星展收藏，展現新晉國際設計師才華香港 - 2024 年 11 月 12 日 - 萬眾矚目的「米蘭衛星設計收藏二十五週年展」今日正式在香港首度亮相，於西九文化區藝術展亭展出由國際才華橫溢的設計師創作的超過100 件創新獲獎作品，展期至 2024 年 11 月 21 日。作為米蘭衛星設計收藏的海外呈現，展覽鞏固香港在亞洲設計領域的中心地位，並拓展本地設計人才的國際視野。
今晚於藝術展亭舉行的開幕儀式慶祝米蘭國際家具展衛星展登陸香港。主禮嘉賓包括文化體育及旅遊局副局長劉震先生；米蘭國際家具展會長Maria Porro 女士；米蘭國際家具展衛星展的創辦人兼策展人Marva Griffin Wilshire 女士；國際設計家品展（IDFFHK）和Designworks Foundation創辦人余詠詩女士以及意大利駐香港總領事 Carmelo Ficarra 先生。
米蘭衛星展永久收藏位於意大利布里安札的塞維索河畔倫塔特的阿特伍德學院（Artwood Academy）的 ITS Rosario Messina 基金會木製家具中心；而是次「米蘭衛星設計收藏二十五週年展」則讓觀眾一窺全新衛星設計收藏的風采。展覽展示了家具和日常用品領域中，新晉設計師所倡導的最新內容和美學。自 1998 年創辦以來，衛星展已成為 20 世紀末至今設計趨勢演變的重要資料庫和表表者。
米蘭國際家具展衛星展創辦人與策展人 Marva Griffin Wilshire 女士分享道：「把米蘭衛星設計收藏帶到香港不僅是展示眾多才華橫溢的年輕設計師的出色作品的機會，亦是慶祝全球創意和設計創新力量的機遇。這是促進文化交流的重要時刻，突顯了衛星展在培育和支持下一代國際設計領袖方面的關鍵角色，也是完滿地慶祝我們成立 25 週年的最佳方式。」
IDFFHK和Designworks Foundation創辦人、「米蘭衛星設計收藏二十五週年展」主辦人余詠詩女士說：「我非常榮幸能將這個展覽項目引入到香港。我深信它為文化交流與協作提供了獨特的良機。它不只鞏固香港作為亞洲設計中心的領導地位，也拓展本地設計人才的國際視野，為他們給予與全球頂尖設計師有意義地交流與合作的平台。此次展覽為亞洲設計產業注入活力，進一步提升其在世界舞台上的影響力。」
展覽彰顯了才華橫溢的設計師的抱負與願景，為現代生活提供創新的解決方案；作品均運用多種富有可能性的媒材，包括木材、玻璃、金屬、紡織品、軟木和尖端樹脂。此包容性也延伸到傳統工藝以及先進的三維打印等加工技術。設計師們為衛星展帶來了各種大大小小的概念和實驗，吸引了熱衷於將這些嶄新創意融入其系列的行業領導者的關注。永久收藏和本次展覽都強調這些新興設計人才的創造力和前瞻性思維模式。
香港展覽中的作品不拘一格，展現新一代設計師在家具和日常用品領域所倡導的全新內容和美學。當中一些作品已經取得了標誌性地位，另一些則展示了推進新功能和形式的基本步。
在「米蘭衛星設計收藏二十五週年展」來臨之前，由獲獎二人組 Lim + Lu 策劃的「香港設計延館」展覽於 11 月 1 日至 7 日舉行。展覽聚焦在設計與可持續發展的交叉點，展示了一系列由富有遠見的本地家具和照明設計人才創作的創新作品，匯集本地和國際設計領導者。展覽也邀請了來自香港的傑出設計師和建築師主持講座和討論，其中包括屢獲殊榮的設計師、The Fabrick Lab 創辦人吳燕玲；思聯建築設計有限公司（CL3 ）董事總經理林偉而博士以及 via 創辦人梁以立。
展覽詳情:
| 展覽
| 「米蘭衛星設計收藏二十五週年展」
| 日期
| 2024年11月11日至21日
| 開放時間
| 每日上午11時至晚上7時
| 地點
| 香港西九文化區藝術展亭
| 入場詳情
| 公眾免費入場
關於米蘭國際家具展
由於其展品水準極高，米蘭家具展自 1961 年以來一直被視為設計和家具界的國際級標 準。家具展不僅是一場貿易展覽，同時更是個能夠加速商業發展，擴大行業關係，和提 供對未來生活新視野的生態系統。該展會於每年四月舉行，除了四個主要展覽外，還會 同時舉辦多個周邊活動、會議和發佈會，讓觀眾全面了解家具和設計的當前及未來發展 趨勢。而自 1998 年以來，米蘭國際家具展的衛星展亦成為一個為全球 35 歲以下的年輕 設計師提供的發展平台，至今已有超過 14,000 名設計師在此參展，並為公司尋找新人才 提供參考依據。
米蘭國際家具展為享譽全球最大型的家具展覽會，也是設計行業的全球領導者，每年擁 有超過 2,000 家參展商，吸引超過 300,000 位來自 160 多個國家的觀眾，以及超過 5,000 位記者採訪。http://www.salonemilano.it
關於 Lim + Lu 林子設計
Lim + Lu 林子設計是一家跨領域設計公司，2016年成立於香港。林子設計在全球範圍內提供建築、室內、家具和產品設計服務。共同創始人Vincent Lim（林振華） 和 Elaine Lu（盧曼子）在美國康奈爾大學學習建築設計時相識。林子設計的靈感來源於日常生活的簡單點滴，其設計展現的靈活性，實用性及給人帶來的耳目一新的感覺推進了個性化趨勢。 Lim + Lu 林子設計獲得了2018年福布斯亞洲「30 Under 30」、2017年法國Maison & Objet亞洲新銳設計師獎、香港《Perspective》40 Under 40設計精英獎、《安邸AD》 中國最具影響力100位建築、設計精英獎，以及其他世界各地的獎項。目前林子設計的項目涵蓋香港，紐約，哥本哈根和其他城市。
主辦單位
關於國際設計家品展（IDFFHK）
國際設計家品展（IDFFHK）成功舉辦了多場設計展覽，融匯文化和創意視覺元素，旨在倡導和激發對設計的鑑賞。IDFFHK首次舉辦於2015年，推出亞洲首個豪華設計、家品和生活品味展覽。第二屆IDFF2017以「重新定義奢華」（Redefining Luxury）為主題，與來自全球及香港的設計師和生活品味設計品牌再次攜手合作。標誌性的「對話講座系列」提供了一個充滿活力的設計交流平台，為參觀者提供靈感。更多資訊，請瀏覽 www.idffhk.com 或關注Facebook @IDFFHK。
關於Designworks Foundation
Designworks Foundation是一個非營利組織，致力於為香港社區倡導設計和文化事務。它於2022年在香港會議展覽中心首次推出名為「設計二十五載」展覽，慶祝香港特別行政區成立25周年。 https://www.25yearsofdesignhk.com/en/
關於IDFFHK / Designworks Foundation創辦人余詠詩 (Winnie Yue)
余詠詩是亞洲設計界的領軍人物，擁有超過30年的經驗。她是國際設計家品展（IDFFHK, 該展覽分別於2015年和2017年舉行）和Designworks Foundation的創辦人及董事。作為一名受過專業訓練的建築師，她在香港開設了多家設計家品店，打造了獨特的設計體驗，並積極倡導設計教育。她也是一位知名的慈善家，曾主導多項籌款活動，支持包括香港瑪麗醫院腫瘤科，和香港兒童癌症基金會等多個慈善組織。
「米蘭衛星設計收藏二十五週年展」和「香港設計延館」均由香港特別行政區政府文化體育及旅遊局的文創產業發展處贊助。
免責聲明： 香港特別行政區政府僅為本項目提供資助，除此之外並無參與項目。本文件/活動中表達的任何意見、研究成果、結論或建議，僅代表項目主辦方的立場，均不代表香港特別行政區政府文化體育及旅遊局的觀點。