定義全球設計標竿：「米蘭衛星設計收藏二十五週年展」首次登陸香港

於香港西九文化區直至 11 月 21 日，概括衛星展收藏，展現新晉國際設計師才華

展覽

「米蘭衛星設計收藏二十五週年展」

日期

2024年11月11日至21日

開放時間

每日上午11時至晚上7時

地點

香港西九文化區藝術展亭

入場詳情

公眾免費入場



香港 - 2024 年 11 月 12 日 - 萬眾矚目的「米蘭衛星設計收藏二十五週年展」今日正式在香港首度亮相，於西九文化區藝術展亭展出由國際才華橫溢的設計師創作的超過100 件創新獲獎作品，展期至 2024 年 11 月 21 日。作為米蘭衛星設計收藏的海外呈現，展覽鞏固香港在亞洲設計領域的中心地位，並拓展本地設計人才的國際視野。今晚於藝術展亭舉行的開幕儀式慶祝米蘭國際家具展衛星展登陸香港。主禮嘉賓包括文化體育及旅遊局副局長劉震先生；米蘭國際家具展會長Maria Porro 女士；米蘭國際家具展衛星展的創辦人兼策展人Marva Griffin Wilshire 女士；國際設計家品展（IDFFHK）和Designworks Foundation創辦人余詠詩女士以及意大利駐香港總領事 Carmelo Ficarra 先生。米蘭衛星展永久收藏位於意大利布里安札的塞維索河畔倫塔特的阿特伍德學院（Artwood Academy）的 ITS Rosario Messina 基金會木製家具中心；而是次「米蘭衛星設計收藏二十五週年展」則讓觀眾一窺全新衛星設計收藏的風采。展覽展示了家具和日常用品領域中，新晉設計師所倡導的最新內容和美學。自 1998 年創辦以來，衛星展已成為 20 世紀末至今設計趨勢演變的重要資料庫和表表者。分享道：「把米蘭衛星設計收藏帶到香港不僅是展示眾多才華橫溢的年輕設計師的出色作品的機會，亦是慶祝全球創意和設計創新力量的機遇。這是促進文化交流的重要時刻，突顯了衛星展在培育和支持下一代國際設計領袖方面的關鍵角色，也是完滿地慶祝我們成立 25 週年的最佳方式。」說：「我非常榮幸能將這個展覽項目引入到香港。我深信它為文化交流與協作提供了獨特的良機。它不只鞏固香港作為亞洲設計中心的領導地位，也拓展本地設計人才的國際視野，為他們給予與全球頂尖設計師有意義地交流與合作的平台。此次展覽為亞洲設計產業注入活力，進一步提升其在世界舞台上的影響力。」展覽彰顯了才華橫溢的設計師的抱負與願景，為現代生活提供創新的解決方案；作品均運用多種富有可能性的媒材，包括木材、玻璃、金屬、紡織品、軟木和尖端樹脂。此包容性也延伸到傳統工藝以及先進的三維打印等加工技術。設計師們為衛星展帶來了各種大大小小的概念和實驗，吸引了熱衷於將這些嶄新創意融入其系列的行業領導者的關注。永久收藏和本次展覽都強調這些新興設計人才的創造力和前瞻性思維模式。香港展覽中的作品不拘一格，展現新一代設計師在家具和日常用品領域所倡導的全新內容和美學。當中一些作品已經取得了標誌性地位，另一些則展示了推進新功能和形式的基本步。在「米蘭衛星設計收藏二十五週年展」來臨之前，由獲獎二人組 Lim + Lu 策劃的展覽於 11 月 1 日至 7 日舉行。展覽聚焦在設計與可持續發展的交叉點，展示了一系列由富有遠見的本地家具和照明設計人才創作的創新作品，匯集本地和國際設計領導者。展覽也邀請了來自香港的傑出設計師和建築師主持講座和討論，其中包括屢獲殊榮的設計師、The Fabrick Lab 創辦人吳燕玲；思聯建築設計有限公司（CL3 ）董事總經理林偉而博士以及 via 創辦人梁以立。