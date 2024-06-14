香港家庭福利會於6月份一連兩個周日，舉行「『家』多一點甜．幸福雪糕車」免費派發雪糕活動，讓公眾在炎炎夏日品嚐涼透心的雪糕及與家人分享「甜」蜜時光。以家福會75周年主題 —「愛在 ‧ 家在」為設計概念的幸福雪糕車，將於6月16日及23日（下午1時至5時），分別在銅鑼灣及旺角免費派發雪糕，公眾只需於現場完成簡單步驟即可免費獲得雪糕乙杯，以極致清涼口感迎接初夏。家福會希望透過是次活動提升大眾對家庭幸福及家庭價值的重視，亦期望在父親節為公眾締造優質家庭時光和珍貴難忘的時刻！
活動詳情：https://bit.ly/4c4Fh6w
日報
家福會一連兩個周日 免費派雪糕
香港家庭福利會於6月份一連兩個周日，舉行「『家』多一點甜．幸福雪糕車」免費派發雪糕活動，讓公眾在炎炎夏日品嚐涼透心的雪糕及與家人分享「甜」蜜時光。以家福會75周年主題 —「愛在 ‧ 家在」為設計概念的幸福雪糕車，將於6月16日及23日（下午1時至5時），分別在銅鑼灣及旺角免費派發雪糕，公眾只需於現場完成簡單步驟即可免費獲得雪糕乙杯，以極致清涼口感迎接初夏。家福會希望透過是次活動提升大眾對家庭幸福及家庭價值的重視，亦期望在父親節為公眾締造優質家庭時光和珍貴難忘的時刻！