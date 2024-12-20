熱門搜尋:
冬至 美國減息 聖誕2024 新店關注組 機票優惠 DOUBLE COAST 網上熱話 啟德體育園 行山路線 二手樓 自助餐優惠 叱咤2024 好去處 定期存款 C觀點 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 味美道來
dadblk2 madblk2
返回
市場資訊
2024-12-20 11:30:00
日報

家福會呼籲加强對離異家庭及離異爸爸的支援

分享：
adblk5

家福會於12月13日舉行「邁向『以家為本』的離異家庭支援服務 — 經驗整合研討會」，逾300位來自社福界及教育界的人士參與，亦藉研討會公布全港首個「非同住離異爸爸的父職經驗」的研究結果，發現受訪爸爸自評情緒壓力平均為7.73分(10分為滿分) ，反映他們在處理離婚的過程及與探視子女等方面均承受相當大的情緒壓力。研究又發現，當探視安排出現爭議，透過共享親職支援中心協調最為有效。研討會邀請了劉玉琼博士、葉錦成教授及洪雪蓮教授擔任講者，與一眾關注離異家庭福祉及業界同工交流服務經驗與研究成果。家福會期望是次活動能喚起社會關注，加強對離異家庭及離異父親的支援。
家福會75周年活動回顧：

adblk6

立即更新/下載AM730手機APP 體驗升級功能

全新會員積分獎賞計劃 打開App進入會員專區體驗升級功能

 
 