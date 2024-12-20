家福會於12月13日舉行「邁向『以家為本』的離異家庭支援服務 — 經驗整合研討會」，逾300位來自社福界及教育界的人士參與，亦藉研討會公布全港首個「非同住離異爸爸的父職經驗」的研究結果，發現受訪爸爸自評情緒壓力平均為7.73分(10分為滿分) ，反映他們在處理離婚的過程及與探視子女等方面均承受相當大的情緒壓力。研究又發現，當探視安排出現爭議，透過共享親職支援中心協調最為有效。研討會邀請了劉玉琼博士、葉錦成教授及洪雪蓮教授擔任講者，與一眾關注離異家庭福祉及業界同工交流服務經驗與研究成果。家福會期望是次活動能喚起社會關注，加強對離異家庭及離異父親的支援。
家福會75周年活動回顧：
日報
家福會呼籲加强對離異家庭及離異爸爸的支援
家福會於12月13日舉行「邁向『以家為本』的離異家庭支援服務 — 經驗整合研討會」，逾300位來自社福界及教育界的人士參與，亦藉研討會公布全港首個「非同住離異爸爸的父職經驗」的研究結果，發現受訪爸爸自評情緒壓力平均為7.73分(10分為滿分) ，反映他們在處理離婚的過程及與探視子女等方面均承受相當大的情緒壓力。研究又發現，當探視安排出現爭議，透過共享親職支援中心協調最為有效。研討會邀請了劉玉琼博士、葉錦成教授及洪雪蓮教授擔任講者，與一眾關注離異家庭福祉及業界同工交流服務經驗與研究成果。家福會期望是次活動能喚起社會關注，加強對離異家庭及離異父親的支援。