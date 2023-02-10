熱門搜尋:
C觀點 簡約公屋 日本旅遊 自煮食譜 姜濤 二手樓 回鄉證 日本自由行 樓市 消委會 周顯
返回
市場資訊
2023-02-10 07:30:00
日報

家福會提倡「社區鐵三角」 共建「家家互護」保護網

分享：

香港家庭福利會早前進行「物管與鄰舍支援家庭需要狀況」研究，結果顯示當家庭有求助需要，不論是物業管理員以及鄰舍亦願意為家庭幸福多行一步，但他們亦遇上不同困難，以致未能主動提供支援。當中8成公眾接觸到的鄰居求助，接近35%與「育兒需要」有關，當中包括小朋友大哭、父母指會打小朋友、傳出懷疑打小朋友的聲音，反映相對一般家庭需要，「育兒需要」更需要大眾關注針對以上結果，家福會提出了4項建議，期望幫助建構物管與居民，以及鄰舍間的關係，形成「家家互護」的保護網，提升社會連繫。           
更多研究結果及詳情：https://www.hkfws.org.hk/news/latest-news/advocacystudy-propmgt-neighbour?utm_campaign=&utm_medium=print&utm_source=qrcode

隱私權保護政策
請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受