家福會「護老者需要」調查發現：近50%受訪護老者不會主動向朋友、鄰居尋求協助 部分更有明顯焦慮徵狀 家福會舉辦論壇 喚起社會各界關注護老者的需要及支援

香港人口高齡化，生育率下降，護老者如欠缺支援，將面對沉重壓力。為喚起社會對家庭護老者福祉的關注，香港家庭福利會(家福會)於本年10月舉行「護老者月」，希望大眾透過各種活動及宣傳，動員社會各界一起主動支援護老者。
為了響應「護老者月」，讓公眾更了解及關注護老者的身心狀況和需要，以及了解護老者對護老政策和服務的意見和看法，家福會於本年7月至9月進行了「護老者需要」網上問卷調查，調查對象為在最近3個月內曾經無償照顧60歲或以上、患有身心或年老疾病家人的香港居民。最後收集了543位護老者的回應，並於2022年10月21日舉辦的「護老者論壇」中公佈結果，重點如下：
1. 護老者面對沉重壓力，忽略了自身需要甚至出現情緒問題，近30%受訪者擔心照顧情況持續會傷害自己或其他人
調查發現近一半護老者照顧時間超過5年，有部分照顧時間更長達15年之久，而超過30%護老者更需要照顧2位或以上的60歲或以上家人，超過50%護老者需同時照顧60歲或以下家人。而接近40%的護老者更表示自己有長期身體或情緒上的病患或障礙，顯示部分護老者需要照顧自身健康同時要擔起護老工作；而護老工作佔據了他們生活大部分時間，超過70%護老者偏向同意因為照顧家人，而忽略了自己的個人需要。沉重的護老工作讓護老者沒有空餘時間及空間處理個人事務，甚至情緒管理亮起紅燈，有超過60%的受訪護老者偏向認為自己最近的身心健康狀況差。而根據簡易情緒健康篩查，有 12%的受訪護老者可能有明顯抑鬱徵狀，有15%的受訪者可能有明顯焦慮徵狀，有近30%受訪護老者偏向同意假如照顧的情況持續下去，會擔心自己會傷害自己或其他人；他們也較少認為自己的照顧工作有意義及被重視，亦較少獲得家人的支援，情況需要關注。
2. 護老工作雖然繁重，但部分護老者偏向不會主動向外界尋求協助，而超過90%受訪者期望不同界別應主動關心支援護老者
當自己遇上照顧困難時，近50%受訪護老者偏向不會主動向朋友或鄰居尋求協助；有近20%受訪護老者偏向不會主動向政府、慈善機構或專業人士尋求協助；甚至有超過15%受訪護老者偏向不會主動向家人尋求協
助。
結果顯示縱使部分護老者照顧壓力沉重，仍然偏向不會主動向外界尋求協助，但有超過90%受訪者則偏向同意不同界別應主動關心支援護老者。在正式支援方面，最多受訪護老者(65%)認為社工或輔導員能協助自己減輕照顧上的壓力；其次是醫護人員(49%)；而在非正式支援上，最多受訪護老者(31%)認為朋友或鄰居能協助自己減輕照顧上的壓力，其次是家人、上司或同事，以及大廈管理員等等。
3. 大部分受訪者偏向同意現時護老者支援服務嚴重不足需要加強
受訪護老者當中，超過一半回答了有關政策方面的問題，並同意「護老者支援服務嚴重不足需要加強」、「護老者生活津貼申請資格過高，需要降低收入門欖、增加資助額及靈活運用資助額」、「有迫切性加強長者暫託服務名額及服務彈性，讓護老者有喘息空間」、「需設立護老者為本的資訊福利平台，方便尋找資源及提升護老者能力」、「政府需制定以護老者為本的政策以提供護老者支援服務」。
家福會根據以上結果，有以下三項建議，以促進官、商、社、民合作支援護老者：
1. 政府需確立護老者身份，並擔當領導角色盡快制定以護老者為本的政策及服務模式
是次調查顯示護老者認為現時對他們的支援不足，界定護老者及制定以護老者為本的政策刻不容緩。家福會認為政府需要擔當領導角色，盡快制定政策的優次、設立明確機制、時間表和提供相應資源落實政策及服務模式。明確的政策方針有助連繫及推動社區和不同界別支援護老者。
調查顯示超過 40%受訪護老者偏向認為其他人對自己解決財政困難的支援不足夠，家福會歡迎政府將照顧者生活津貼恆常化及增加津貼金額，但仍期望可以放寬申請資格、縮短申請時間，以及提高津貼運用的靈活性，同時建議將現時的「培訓津貼」改善為「培訓及支援津貼」，讓護老者有更大的彈性運用金額於照顧工作(例如: 租用照顧的用具、交通支援、家傭服務)。此外，超過40%受訪護老者偏向認為其他人對自己處理家庭事務的支援不足夠，也有超過 50%受訪護老者偏向不能獲得朋友、鄰居的協助，讓自己暫時放下照顧工作，以享個人空間。家福會對政府增加暫託服務名額和優化服務查詢系統表示支持，但期望政府能加強服務彈性，建議發展家居暫託、晚間暫託、緊急暫託，讓護老者可以短暫放假休息及處理緊急事務。
2. 鼓勵僱主推動護老者友善的職場政策
調查顯示受訪護老者超過60%為在職人士或料理家務者，反映護老者需兼顧不同角色責任。家福會鼓勵僱主(包括政府、資助機構、商界)推動護老者友善的職場政策，並建議政府牽頭，讓護老者可兼顧工作及照顧者角色。家福會鼓勵僱主推行護老者假期，提供彈性工作安排及給予彈性申請假期，方便照顧者陪伴長者診症，處理緊急照顧事宜。商戶亦可以提供不同的護老優惠，支援護老者的需要。
3. 改善社福服務及配套支援護老者
調查發現有超過50%受訪護老者偏向不同意現時的社區支援服務足夠。家福會歡迎政府設立一站式照顧者資訊網站及支援專線，但期望政府能主動連繫各界搭建平台，加強宣傳護老者互助訊息，以護老者為本原則，整合發展護老者支援服務和提昇便捷程度以支援不同階段的護老者;同時加強家居、外展及晚間服務，建構社區鄰舍支援網絡，主動辨識及支援高危照顧者；提昇社福服務人手、資源及增加學位社工以處理日趨複雜個案及服務需要，亦需解決長期以來地方不足問題以承載服務需求。
4. 家庭、鄰舍及社區主動支援護老者，建立互助精神
是次調查發現部份護老者偏向不會主動向家人、朋友或鄰居求助，亦有受訪護老者偏向認為家人(31%)、朋友或鄰居(70%)不會主動協助護老者照顧的事務。而有部分護老者較依賴朋友或鄰居的非正式支援。部分不會主動求助或協助的現象可能反映一些社會觀念(例如：護老是自己家事不要麻煩別人；各家自掃門前雪)。家福會提倡護老責任不是由個別護老者承擔，鼓勵護老者留意護老壓力狀況，適時尋求協助；家人也可主動提出協助分工合作；物業管理公司、鄰舍及社區人士多關注身邊護老者需要，主動支援，識別高危照顧者，鼓勵或轉介他們求助。
家福會除了於論壇上公佈「護老者需要」網上問卷調查結果，更邀請了社會各界專家分享現時香港護老者支援的建議及推展，以喚起不同持份者對護老者需要支援的關注。
勞工及福利局副局長何啟明先生JP在論壇上分享施政報告後最新的護老者政策，而民政及青年事務局社區投資共享基金委員會主席關則輝先生MH, JP則與大家分享社會各界如何群策群力推動護老者服務。兩位講者亦與社會福利界立法會議員狄志遠博士 S.B.S, B.B.S, JP﹑香港社會服務聯會業務總監賴君豪先生以
及香港家庭福利會長者服務委員會委員馬錦華先生 JP 一同參與公開討論及問答環節。
有關家福會「護老者月」
今年家福會的長者服務推行「護老拍住上」一系列護老者支援服務，以「為護老者集氣！1+1>2」為主題，亦於 10 月舉行「護老者月」，呼籲每一個支持護老者的我們，攜手建立一個護老者友善的社會，發揮一加一大於二的影響力。
「護老者月」希望大眾透過各種活動及宣傳，一起為護老者集氣，發揮家庭力量及動員社區參與，支援護老者，實踐「最緊要一家人」的精神。「護老者月」主要活動除了今日舉行的「護老者網上論壇」, 亦包括月內舉辦的各項護老者喘息活動，鼓勵護老者暫時放低照顧壓力，享受 Me Time。
有關「護老者月」活動詳情及最新消息，請瀏覽 「護老拍住上」專頁
(https://www.hkfws.org.hk/carer-support)。