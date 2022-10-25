家福會「護老者需要」調查發現：近50%受訪護老者不會主動向朋友、鄰居尋求協助 部分更有明顯焦慮徵狀 家福會舉辦論壇 喚起社會各界關注護老者的需要及支援

是次論壇邀請了各界別專家與大眾分享護老者支援的建議及未來推展﹑了解護 老者需要，以及與業界同工交流經驗，希望促進護老者的社區支援 。

香港人口高齡化，生育率下降，護老者如欠缺支援，將面對沉重壓力。為喚起社會對家庭護老者福祉的關注，香港家庭福利會(家福會)於本年10月舉行「護老者月」，希望大眾透過各種活動及宣傳，動員社會各界一起主動支援護老者。



為了響應「護老者月」，讓公眾更了解及關注護老者的身心狀況和需要，以及了解護老者對護老政策和服務的意見和看法，家福會於本年7月至9月進行了「護老者需要」網上問卷調查，調查對象為在最近3個月內曾經無償照顧60歲或以上、患有身心或年老疾病家人的香港居民。最後收集了543位護老者的回應，並於2022年10月21日舉辦的「護老者論壇」中公佈結果，重點如下：

1. 護老者面對沉重壓力，忽略了自身需要甚至出現情緒問題，近30%受訪者擔心照顧情況持續會傷害自己或其他人

調查發現近一半護老者照顧時間超過5年，有部分照顧時間更長達15年之久，而超過30%護老者更需要照顧2位或以上的60歲或以上家人，超過50%護老者需同時照顧60歲或以下家人。而接近40%的護老者更表示自己有長期身體或情緒上的病患或障礙，顯示部分護老者需要照顧自身健康同時要擔起護老工作；而護老工作佔據了他們生活大部分時間，超過70%護老者偏向同意因為照顧家人，而忽略了自己的個人需要。沉重的護老工作讓護老者沒有空餘時間及空間處理個人事務，甚至情緒管理亮起紅燈，有超過60%的受訪護老者偏向認為自己最近的身心健康狀況差。而根據簡易情緒健康篩查，有 12%的受訪護老者可能有明顯抑鬱徵狀，有15%的受訪者可能有明顯焦慮徵狀，有近30%受訪護老者偏向同意假如照顧的情況持續下去，會擔心自己會傷害自己或其他人；他們也較少認為自己的照顧工作有意義及被重視，亦較少獲得家人的支援，情況需要關注。

2. 護老工作雖然繁重，但部分護老者偏向不會主動向外界尋求協助，而超過90%受訪者期望不同界別應主動關心支援護老者

當自己遇上照顧困難時，近50%受訪護老者偏向不會主動向朋友或鄰居尋求協助；有近20%受訪護老者偏向不會主動向政府、慈善機構或專業人士尋求協助；甚至有超過15%受訪護老者偏向不會主動向家人尋求協

助。

結果顯示縱使部分護老者照顧壓力沉重，仍然偏向不會主動向外界尋求協助，但有超過90%受訪者則偏向同意不同界別應主動關心支援護老者。在正式支援方面，最多受訪護老者(65%)認為社工或輔導員能協助自己減輕照顧上的壓力；其次是醫護人員(49%)；而在非正式支援上，最多受訪護老者(31%)認為朋友或鄰居能協助自己減輕照顧上的壓力，其次是家人、上司或同事，以及大廈管理員等等。

3. 大部分受訪者偏向同意現時護老者支援服務嚴重不足需要加強

受訪護老者當中，超過一半回答了有關政策方面的問題，並同意「護老者支援服務嚴重不足需要加強」、「護老者生活津貼申請資格過高，需要降低收入門欖、增加資助額及靈活運用資助額」、「有迫切性加強長者暫託服務名額及服務彈性，讓護老者有喘息空間」、「需設立護老者為本的資訊福利平台，方便尋找資源及提升護老者能力」、「政府需制定以護老者為本的政策以提供護老者支援服務」。

家福會根據以上結果，有以下三項建議，以促進官、商、社、民合作支援護老者：

1. 政府需確立護老者身份，並擔當領導角色盡快制定以護老者為本的政策及服務模式

是次調查顯示護老者認為現時對他們的支援不足，界定護老者及制定以護老者為本的政策刻不容緩。家福會認為政府需要擔當領導角色，盡快制定政策的優次、設立明確機制、時間表和提供相應資源落實政策及服務模式。明確的政策方針有助連繫及推動社區和不同界別支援護老者。

調查顯示超過 40%受訪護老者偏向認為其他人對自己解決財政困難的支援不足夠，家福會歡迎政府將照顧者生活津貼恆常化及增加津貼金額，但仍期望可以放寬申請資格、縮短申請時間，以及提高津貼運用的靈活性，同時建議將現時的「培訓津貼」改善為「培訓及支援津貼」，讓護老者有更大的彈性運用金額於照顧工作(例如: 租用照顧的用具、交通支援、家傭服務)。此外，超過40%受訪護老者偏向認為其他人對自己處理家庭事務的支援不足夠，也有超過 50%受訪護老者偏向不能獲得朋友、鄰居的協助，讓自己暫時放下照顧工作，以享個人空間。家福會對政府增加暫託服務名額和優化服務查詢系統表示支持，但期望政府能加強服務彈性，建議發展家居暫託、晚間暫託、緊急暫託，讓護老者可以短暫放假休息及處理緊急事務。

2. 鼓勵僱主推動護老者友善的職場政策

調查顯示受訪護老者超過60%為在職人士或料理家務者，反映護老者需兼顧不同角色責任。家福會鼓勵僱主(包括政府、資助機構、商界)推動護老者友善的職場政策，並建議政府牽頭，讓護老者可兼顧工作及照顧者角色。家福會鼓勵僱主推行護老者假期，提供彈性工作安排及給予彈性申請假期，方便照顧者陪伴長者診症，處理緊急照顧事宜。商戶亦可以提供不同的護老優惠，支援護老者的需要。

3. 改善社福服務及配套支援護老者

調查發現有超過50%受訪護老者偏向不同意現時的社區支援服務足夠。家福會歡迎政府設立一站式照顧者資訊網站及支援專線，但期望政府能主動連繫各界搭建平台，加強宣傳護老者互助訊息，以護老者為本原則，整合發展護老者支援服務和提昇便捷程度以支援不同階段的護老者;同時加強家居、外展及晚間服務，建構社區鄰舍支援網絡，主動辨識及支援高危照顧者；提昇社福服務人手、資源及增加學位社工以處理日趨複雜個案及服務需要，亦需解決長期以來地方不足問題以承載服務需求。

4. 家庭、鄰舍及社區主動支援護老者，建立互助精神

是次調查發現部份護老者偏向不會主動向家人、朋友或鄰居求助，亦有受訪護老者偏向認為家人(31%)、朋友或鄰居(70%)不會主動協助護老者照顧的事務。而有部分護老者較依賴朋友或鄰居的非正式支援。部分不會主動求助或協助的現象可能反映一些社會觀念(例如：護老是自己家事不要麻煩別人；各家自掃門前雪)。家福會提倡護老責任不是由個別護老者承擔，鼓勵護老者留意護老壓力狀況，適時尋求協助；家人也可主動提出協助分工合作；物業管理公司、鄰舍及社區人士多關注身邊護老者需要，主動支援，識別高危照顧者，鼓勵或轉介他們求助。

家福會除了於論壇上公佈「護老者需要」網上問卷調查結果，更邀請了社會各界專家分享現時香港護老者支援的建議及推展，以喚起不同持份者對護老者需要支援的關注。

勞工及福利局副局長何啟明先生JP在論壇上分享施政報告後最新的護老者政策，而民政及青年事務局社區投資共享基金委員會主席關則輝先生MH, JP則與大家分享社會各界如何群策群力推動護老者服務。兩位講者亦與社會福利界立法會議員狄志遠博士 S.B.S, B.B.S, JP﹑香港社會服務聯會業務總監賴君豪先生以

及香港家庭福利會長者服務委員會委員馬錦華先生 JP 一同參與公開討論及問答環節。

有關家福會「護老者月」

今年家福會的長者服務推行「護老拍住上」一系列護老者支援服務，以「為護老者集氣！1+1>2」為主題，亦於 10 月舉行「護老者月」，呼籲每一個支持護老者的我們，攜手建立一個護老者友善的社會，發揮一加一大於二的影響力。

「護老者月」希望大眾透過各種活動及宣傳，一起為護老者集氣，發揮家庭力量及動員社區參與，支援護老者，實踐「最緊要一家人」的精神。「護老者月」主要活動除了今日舉行的「護老者網上論壇」, 亦包括月內舉辦的各項護老者喘息活動，鼓勵護老者暫時放低照顧壓力，享受 Me Time。

有關「護老者月」活動詳情及最新消息，請瀏覽 「護老拍住上」專頁

(https://www.hkfws.org.hk/carer-support)。