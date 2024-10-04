富國島免簽證 躋身全球MICE旅遊新熱點

免簽證政策、世界級基礎建設以及豐富多樣的娛樂體驗，是推動富國島成為 MICE (會議、獎勵旅遊、大會及展覽) 旅遊新熱點的關鍵因素。越南富國 - 2024 年 10 月 4 日 - 在越南，MICE (即會議、獎勵旅遊、研討會及展覽) 的旅遊人數占訪客量的 15% 到 20%。在旺季期間，旅遊公司的訪客比例甚至可達 60%。
隨著這股趨勢，富國島因特殊的免簽政策、愈加豐富的魅力體驗以及高規格的基礎設施，迅速崛起成為新的 MICE 旅遊天堂。
特殊免簽政策
富國島是目前越南唯一實行特殊簽證政策的旅遊熱點。外國旅客以及持有外國護照的越南籍人士，在富國島可享受最多 30 天的免簽待遇，無需辦理簽證即可進出和居住。
這項 30 天的免簽政策，大大簡化了 MICE 團體的旅行流程，尤其是對於參加人數龐大的團體。
得利於這項政策，富國島迎來了大量的國際航班，頻繁接待來自韓國、泰國、馬來西亞、哈薩克、烏茲別克及蒙古等國家地區的旅客。
高端度假體系
來到珍珠島 (Pearl Island) 的遊客都能全年享有清新陽光的氛圍，同時探索如詩如畫的島嶼和海灘天堂。
富國島坐擁世界級的岸邊景色，包括有著乳白色海濱，毗鄰晶澄碧水的金沙灘 (Kem Beach) 和白沙灘 (Sao Beach)。另有一些較小的島嶼，例如香島 (Hon Thom) 和雲腿島 (Hon May Rut)，展現了原始之美以及豐富的海洋和森林生態系統。
憑藉這股自然優勢，沿著寬闊沙灘的度假村成為眾多 MICE 團體追求奢華放鬆的主要景點。這些地點同時也是進行團隊活動和難忘戶外派對的理想場所。
富國島的 JW 萬豪翡翠灣度假酒店就是其中一個最佳典範，該度假村曾成功承辦多個 MICE 活動而全球聞名，包括 Rushang Shah 與 Kaabia Grewal 的奢華印度婚禮。
而富國島新世界酒店以別墅式住房著稱，所有客房均設有私人游泳池，富國島翡翠灣高級公寓則以合理的價格提供 752 間五星級規格的客房。
值得一提的是，富國島眾家豪華餐廳和技藝精湛的廚師，提供全球各地美食，其中包括素食和清真料理。
寬敞會議設施
富國島的度假村均配有大規模的會議室和宴會廳，以滿足各種大型活動需求。
日落鎮的中心地帶，在富國島 La Festa 希爾頓格芮精選酒店對面，矗立著由著名建築師 Bill Bensley 設計的太陽經典畫廊會議中心。
其中最引人注目的亮點是大型宴會廳，可容納多達 1,000位 賓客，採用先進技術兼具美學設計。宴會廳可以舉辦各式活動，包括可容納 1,000 人的課堂或研討會、約 800 人的雞尾酒會，以及 550-600 人的正式晚宴。
此外，太陽經典畫廊的宴會廳配有尖端照明系統，能夠實現 360 度的動態燈光調整。
10 月下旬，富國島的太陽天堂度假村 (Sun Paradise Land) 將推出由新世界集團管理的太陽會議中心，這是一個全新的會議場所，最多可容納高達 1,000 位賓客。
提供多元體驗
富國島憑藉豐富多元的頂級娛樂與休閒活動，成為 MICE 團體的首選目的地。
對於高端團體而言，富國島無疑是一展高爾夫球技的天堂，美景如畫的球場吸引著無數愛好者慕名而來。特別是愛斯庫里高爾夫球場，以「從森林到海洋」為主題，帶領玩家在 18 個富有挑戰性的球洞中沉浸探索。金沙灘練球場則是初學者的完美選擇。該練球場擁有 18 條 300 碼的球道，配有自動發球系統，提供舒適且完整的訓練體驗。
富國島南部的太陽天堂休閒綜合體也提供無與倫比的娛樂體驗。
遊客可以探訪親吻橋 (Kiss Bridge)，欣賞「海洋之吻」的多媒體表演以及夜間煙花表演、在西貢歌劇院觀看民俗表演和探索越南文化，還能漫步於海邊的 VUI-Fest 地中海小鎮市集。
年底，太陽天堂度假村將推出「海洋交響曲」表演，該表演將融合水上摩托車、飛板特技、煙火秀及越南傳統文化元素，如舞獅和節慶鼓樂等，這些戶外表演的場地十分寬闊，非常適合接待 MICE 來訪團體。
對於任何富國島的遊客來說，另一個不可錯過的體驗是乘坐世上最長的不間斷三索纜車前往香島。《孤獨星球雜誌》曾高度評價該旅程為富國島最值得嘗試的體驗之一。