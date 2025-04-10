富德紅人堂世界搏擊王職業大賽

富德紅人堂世界搏擊王職業大賽將於4月12日假修頓室內場館舉行，當晚共有22場賽事，當中更有多場腰帶爭奪戰。重點賽事包括香港郭偉瀚、陳啟軒、楊其德、吳嘉晉、黃爵及王康達分別對戰泰國、菲律賓及中國拳手。69公斤冠軍賽則由兩名香港當打拳手謝傑丞對戰崔曜麟。中華台北洪祥鈞及王靖蓉分別對戰泰國及香港拳手王子靖。兩場女子賽則由香港女拳手對戰，吳蕙嵐對羅柏芝、向籽贏對殷淑華。

賽事創辦人江富德表示，每年會在香港舉辦兩場國際搏擊大賽，令本地拳手有更多實戰經驗。成績優越者更可有機會代香港往世界各地比賽。

富德紅人堂行政總裁翁燦燐認為優質體育比賽可在香發展成新興產業，吸引本地人及旅客入場觀賞賽事。今次搏擊比賽更資助長者及基層家庭可免費入場觀看比賽。

查詢：6998 4327