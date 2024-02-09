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市場資訊
2024-02-09 10:15:00
日報

富臨佳饌任君選擇 新春自取外賣孖寶

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新春佳節難得與家人團圓，齊齊食盆菜是親朋好友共聚的熱門之選。富臨除了推出【珍味盆菜】網購價$588(4-6位用)外，更推出新口味龍年發財元蹄配搭，網店限定外賣自取多款盆菜及龍蝦配搭孖寶。
$1,888 珍味孖寶盆菜(4-6位用)配阿拉斯加長腳蟹(約四斤) 
$988 珍味孖寶盆菜(4-6位用)配節日乳豬全隻
$788 珍味孖寶盆菜(4-6位用)配上湯澳洲龍蝦伊麵底(約一斤二)
上湯澳洲龍蝦(伊麵底)(約一斤二) 配極品燒鵝皇(例) 
網購孖寶價$398 原價$506
龍年發財元蹄配上湯澳洲龍蝦(伊麵底)(約一斤二)
網購孖寶價$538 原價$578
龍年發財元蹄配幸運乳豬
網購孖寶價$638 原價$856
上湯澳洲龍蝦(伊麵底)(約一斤二) 配 明爐叉燒(例)
網購孖寶價$388 原價$456
上湯澳洲龍蝦(伊麵底)(約一斤二) 配 清蒸沙巴龍躉斑(約一斤)
網購孖寶價$488 原價$586
上湯澳洲龍蝦(伊麵底)(約一斤二) 配 脆皮燒雞(一隻)
網購孖寶價$438 原價$556
上湯澳洲龍蝦(伊麵底)(約一斤二) 配 西蘭花帶子
網購孖寶價$468 原價$576
此外，節日乳豬$498/隻 (原價:$668)，4種優惠可同時加購
1. +$5 香妃走地雞；2. +＄68 花膠紅燒豆腐；3. +＄68 發財竹笙上素；4. +$ 98 發財好市大利
趁新年買回家，一齊歡天喜地過新春！

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