富臨大閘蟹放題 讓您絲絲再回味

秋季是品嚐時令大閘蟹的最佳季節，富臨皇宮現推出「時令大閘蟹放題」，京式片皮鴨無限追加，大受食客歡迎！放題以蟹為主角，必先吃清蒸大閘蟹，膏肉超多，蟹膏口感細膩綿密，肉質非常鮮嫩，入口飽滿；再試花雕大閘蟹，蟹肉鮮香，配上花雕的甘醇，口感近乎完美；而且花雕性溫、活血暖胃，剛好去除大閘蟹的寒性；油鹽焗大閘蟹，大閘蟹用鹽焗的方法，蟹黃加倍醇厚鮮香，香味撲鼻而來，膏肥黃滿，鹹香肉嫩，特別解饞過癮。

富臨皇宮招牌菜之一的京式片皮鴨，鴨皮紅潤油亮通透，飽滿而油香豐盈，佐以爽口青瓜、和京蔥來解膩，令人回味無窮！每位尊享蠔皇原隻鮑魚一隻，生拆蟹粉扒豆苗，菠蘿生炒骨及花膠濃雞湯各一份花膠濃雞湯，合時花膠雞湯滋潤湯水，為完美的放題美食錦上添花。特設主食，小菜，甜品任食，人氣任食之選，有臘味糯米飯，上海菜肉包、蔥油冷麵、蛋黃桃包受歡迎的主食；精選開胃小食涼菜包括：涼拌牛柏葉、涼拌高山耳大蝦、手拍青瓜、麻辣鴨絲。四款甜品，養顏紅棗糕，杞子桂花糕、薑茶雪耳紅棗及香芒凍布甸無限追加，指定啤酒，汽水、果汁及特式飲品，盡情大吃大喝吧！

星期一至四(假期除外)：$498/位 (2位起)

星期五、六、日及公眾假期$568/位 (2位起)

≪小童七折優惠≫

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查詢：2353 5866

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