富臨皇宮 大閘蟹放題 讓您絲絲再回味

秋季是品嚐時令大閘蟹的最佳季節，趁大閘蟹最肥美當造，富臨皇宮現推出最優質抵食「時令大閘蟹放題」，以蟹為主角，必先吃清蒸大閘蟹，膏肉超多，蟹膏口感細膩綿密，肉質非常鮮嫩，入口飽滿；再試花雕大閘蟹，蟹肉鮮香配上花雕的甘醇，口感近乎完美；而且花雕性溫、活血暖胃，剛好去除大閘蟹的寒性；油鹽焗大閘蟹，大閘蟹用鹽焗的方法，蟹黃加倍醇厚鮮香，蟹的香味撲鼻而來，膏肥黃滿，鹹香肉嫩，特別的解饞過癮。
京式片皮鴨無限追加
富臨皇宮有很多招牌菜，最受客人垂青的京式片皮鴨，鴨皮紅潤油亮通透，飽滿而油香豐盈，佐以爽口青瓜、和京蔥來解膩，令人回味無窮！每位並可尊享蠔皇原隻鮑魚一隻，生拆蟹粉扒豆苗，金湯小米燴燕窩及回味欖角骨各一份。人氣任食之選；有蝦球湯伊麵，上海菜肉包、臘味糯米飯，流心奶香脆卷等受歡迎的主食；精選開胃涼菜包括：涼拌高山耳、手拍青瓜、沙薑豬手、泡椒鳳爪、蘿蔔漬物。四款甜品， 驅寒薑茶、養顏紅棗糕、杞子桂花糕及香芒凍布甸，以及指定啤酒，汽水無限追加。趁大閘蟹當造的秋季，盡情大吃大喝吧！
星期一至五(假期除外)$498/位 (2位起)
星期六、日及公眾假期$568/位 (2位起)
≪小童七折優惠≫
查詢：2353 5866
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