富臨皇宮 X 東華三院兩生花 蔬果鮮花獻媽媽

東華三院創辦「兩生花」社會企業，以花藝作為媒介，讓聽障人士與生活、與社會連聚，推動愛與接納的傷健共融社區。同時，「兩生花」亦希望推動環保的概念，製作環保花束及鼓勵循環再用。

「富臨皇宮」聯乘「兩生花」在充滿愛的節日--母親節，以花藝師創作的蔬果鮮花為客人傳遞出對媽媽最真摰心意。由即日起至5月5日期間於富臨皇宮網店預先訂購指定日子母親節晚飯堂食全包套餐，即可免費獲得母親節限量蔬果鮮花一束，於晚宴當日分店會為客人準備好花束送媽媽一個節日小驚喜。數量有限，先訂先享送完即止。

指定分店：全線15間分店

指定堂食日子：5月12,13,14日

蔬果鮮花獻媽媽指定套餐:

頌母宴(全包餐供六位用)

先訂價$2,388 (原價$2,988)

敬母宴(全包餐供八位用)

先訂價$2,988(原價$3,288)

富臨皇宮更呈獻多款12位先訂全包套餐及先訂全包廳房套餐，讓你向母親表達謝意，度過溫馨的母親節，樂聚天倫。

查詢：2353 5866

Whatsapp查詢電話：6793 2169

www.fulum.com.hk

富臨中菜 (外賣)：https://fulumcuisine.zeek.store/

Facebook: 富臨皇宮