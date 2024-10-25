富衛於「香港保險業大獎2024」企業類別年度大奬數目稱冠 囊括八項大獎

得獎類別

獎項

得獎項目/得獎者

項目摘要



傑出客戶獲取及互動大獎

年度大奬

FWD MAX及富衛1881公館

FWD MAX生活體驗平台，為客戶提供個性化體驗，透過便捷的數碼互動和交易功能，提升客戶參與度。自2017年推出以來，其會員數目每年均錄得雙位數百分比增長。富衛1881公館是由前香港水警總部改建而成的文化地標。富衛保育這重要的文化地標，並藉此加強與社區的聯繫。



傑出數碼革新大獎

（連續四年獲奬）

年度大奬

數碼賦能夥伴合作及人工智能營運

富衛透過 API 技術擴展了生態系統，將現有的分銷渠道和保險業以外的合作夥伴納入其中。此外，不斷擴大系統讓富衛能夠利用 AI 和資料分析來獲得寶貴的洞察力，並支援決策。透過AI 驅動的高效混合模型，令核保和賠償效率更高。



傑出創意產品/服務大獎 — 健康保障

（連續六年獲奬）

年度大奬

危疾緻尚保系列

延續創新家庭保障概念3，提供真正涵蓋家庭三代，並可為「夾世代」應對未來可能發生之長者疾病的危疾保障，配合「FWD Care」從預防、治療到復康整個旅程，為客戶提供額外支援。



傑出數碼營銷計劃大獎

（連續三年獲奬）

年度大奬

一個夠全家

「一個夠全家」品牌推廣活動突出FWD網上保險平台的優勢，以及迎合客戶的全方位保障需要，成功提升了網站流量、搜尋量及業務，對改善整體業務表現至關重要。



傑出創意產品/服務大獎 — 一般保險

年度三強

自寫意旅遊保

有別於市場上一般旅遊保險產品，自寫意旅遊保4為出發前因任何理由改動或取消旅遊計劃提供保障6。



傑出人才培訓及發展大獎

（連續三年獲奬）





年度三強

富衛星途 由此起步（內地高才篇）

富衛與頂尖學府如復旦大學、INSEAD合作，為專屬代理人提供了獨特和專業的培訓，讓他們同時具備環球以及中國市場動態的視野。



年度傑出保險代理

年度三強

富衛區域總監吳毓榮

吳毓榮擁有豐富保險業經驗，秉持最高的專業標準，為客戶提供保險和理財服務。

