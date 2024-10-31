富衛香港推出全新「危疾優易保」系列 填補有危疾病史人士的保障缺口

圖片說明（左至右）： 養和醫院副院長陳煥堂醫生、富衛香港及澳門首席產品總監余栢堅、傳媒工作者伍家謙出席富衛香港全新危疾保障計劃「危疾優易保—癌 護您」及「危疾優易保—心 護您」產品發布會。富衛與養和醫療集團擴展合作，提供專業復康支援。

關於富衛香港

富衛香港為泛亞洲人壽及健康保險公司富衛集團旗下公司。富衛集團業務遍及亞洲十個市場，當中包括部分全球發展最迅速的保險市場，為超過一千二百萬名客戶提供服務。富衛香港為香港五大保險公司之一*。



富衛香港獲國際評級機構授予卓越的財務評級，提供人壽及醫療保險、僱員福利及財務策劃服務。



富衛於2013年成立，專注為大眾創造保險新體驗。富衛秉持以客為先的方針，利用數碼科技，致力為客戶帶來創新定位、簡單易明的產品和簡單的保險體驗。



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*根據保險業監管局2023年1至12月香港長期保險業務的臨時統計數字、《Pi Financial Services Intelligence》報告 - 2022年12月及2023年12月，以及憑富衛對統計數字和市場資料作出的評估，富衛於新業務保單數目、專屬代理人團隊規模增長、專屬代理人渠道新業務首年保費、經紀渠道新業務首年保費、銀行保險渠道新業務首年保費及網上及直銷平台新業務保單數目均位列全港頭五名。





