富豪酒店及富薈酒店 限定探索NFT玩樂之旅

元宇宙熱潮升溫，今個夏日，富豪酒店及富薈酒店除帶來集食．玩．嘆的暑假住宿計劃外，更伙拍本地藝術工作者Ching Lee帶大家一同認識NFT藝術及製作獨一無二的NFT作品。客人入住富豪香港酒店、麗豪酒店、富薈灣仔酒店、富薈上環酒店、富薈尚乘上環酒店之暑假指定住宿計劃，即可參加NFT101工作坊，體驗NFT藝術樂趣。完成後除可獲酒店頒發證書，作品更有機會獲選參展於8月25日至28日於會展中心舉行之「課外活動教材及用品博覽ECA EXPO 2022 暨課外閱讀文化節」。

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