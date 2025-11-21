中醫一般將咳嗽分為「外感咳」及「內傷咳」；外感咳在感冒期出現，內傷咳就於感冒後不同階段出現。沒有處理好咳嗽，做好護肺調理，隨時變成久咳，甚至很快又中招!為你解構對應方式，理咳走痰，同時增強免疫力！外感咳嗽常見有寒咳及熱咳，寒咳痰液稀薄，色白/透明，可選余仁生止嗽散宣利肺氣，疏風止咳；熱咳痰液黏稠，色黃，適合服用余仁生猴棗末舒緩咳嗽痰多，清肺順氣。內傷咳嗽常見有乾咳及久咳(持續達一個月或以上)，兩者通常為無痰咳嗽，處理的最佳方式為先理咳﹑後護肺，余仁生虎乳芝草本飲(濃縮)潤肺止咳，全效Cs-4蟲草(加強配方)增強免疫力，同時改善呼吸道健康。合壁復元調理，真正斷尾！
寒熱咳﹑乾咳﹑久咳點分? 理咳+護肺夾擊，再見頑咳!
