寰宇希望「善客行」東京·伊豆遊 支援當地特殊人士就業

寰宇希望於10月21日至27日舉辦了為期七天的東京·伊豆慈善遊。由35位熱心人士組成的「善客行」造訪了日本東京的社會企業，支持特殊人士的就業支援服務。 這次「善客行」日本之旅是寰宇希望每年舉辦的體驗籌款活動，將慈善融入旅遊，結合旅遊和善行活動。在參觀名勝景點的同時，團隊拜訪了當地的社會企業，進行交流並支持慈善工作。這趟旅程是「星級團」，由寰宇希望親善大使張文新、執行總監廖立恆以及資深傳媒人車淑梅領隊，旅行團還獲得大灣區航空的全力支持。

「善客行」已經舉辦了多年，源於寰宇希望提出的理念──將慈善融入旅遊。每年他們都會帶領團友前往受寰宇希望服務的國家，足跡遍布克羅地亞、東非肯亞、四川稻城等地，籌款支持當地的善行活動。這次的旅程成功籌集了港幣6萬元，其中50萬日圓的捐款將用於支持當地特殊人士就業，同時也將支持寰宇希望在四川成都的社企麵店，為當地聽障人士提供工作培訓及就業機會。 今次「善客行」參訪了幾個寰宇希望在日本分支機構的就業支援項目。首先是Atelier Fucca，這是寰宇希望日本分會在東京涉谷區開設的共融社企工作室，目前有約20名殘障或有健康挑戰的人士。他們每天與工作人員一同使用再用物料進行藝術活動和工藝品製作，展現藝術技巧並有機會獲得工作。工作室以「享受創作樂趣」為理念，希望讓受益人士在鼓勵和合作的環境中融入社會。機構工作人員在現場展示了許多學員的創意作品，包括手袋、T恤、飾品和玩具等，這些作品不僅精美，有些還獲得了設計獎項。 位於涉谷的蕎麥麵店Hachi Soba專門聘用智障人士，利用優質食材如北海道麵粉，為政府大樓工作人員和附近居民提供物美價廉的健康蕎麥美食。團友參訪時正值午餐高峰期，店內座無虛席，顯示餐廳經營得相當成功。日本寰宇希望的理事宮川公一表示，特殊人士，或被稱為「工作者」，雖然薪金微薄，但最重要的是給予他們與他人相同的工作機會，讓他們有機會用自己的力量服務大眾。這種實用的工作不僅為員工帶來信心，還建立了他們的自尊，對他們的生活具有重大意義。

參觀社企機構後，寰宇希望還安排了豐富的觀光行程，從沉浸式體驗館、河口湖，到伊豆赤沢溫泉鄉、大室山，35位團友都度過了愉快且滿足的時光。其中一個主要原因是因為大家的出發點都是「帶著善心去旅行」。 正如寰宇希望親善大使張文新所言，雖然今次籌款並非大數字，不過最重要推廣行善行義的宗旨。他希望每年的「善客行」能如一石擊起千重浪，激發愛心，勉勵行善，推動其他愛好旅行的朋友一起透過旅遊行義。他建議有意願為慈善出力朋友，也可以自發組織旅行團或請相關機構協助，減省行政或跟團費用就足夠成就小小善事。