寰宇希望 長者希望日2025 2,000名義工探訪近千長者送上關懷

寰宇希望舉辦的「長者希望日 2025」於1月12日舉行，近2,000名義工分成數百個小隊，為全港接近1,000位60歲或以上，領取綜援，獨居或雙老的長者提供服務，包括到獨居或雙老長者家中送上「福袋」、到護老院探望長者、陪同長者外出或達成平日難以完成的心願。資深外科醫生梁智鴻感謝一眾義工，在寒冷的天氣下為長者送暖。 活動於長沙灣保安道遊樂場進行開展儀式，主禮嘉賓梁智鴻醫生與梁馮令儀醫生伉儷，聯同寰宇希望執行委員會主席陳碩明、寰宇希望親善大使張文新及資深傳媒人車淑梅、及寰宇希望執行總監廖立恆等，共同刺破金色氣球，並拿出大型氣球中的福袋，為活動揭開序幕。

梁智鴻作為醫管局前主席及前安老事務委員會主席，對於眾多義工一同為長者送暖深受感動，「今日香港的成就，是建基於長者在年青時候作出的貢獻。愛老、敬老、護老是中國人傳統的精神，長者只需要別人簡單的關懷，已經感到滿足。」對於本港的安老服務，梁智鴻認為，香港政府及各大機構已做了很多工夫，福利永遠也不會足夠，在香港面對財赤的時候，是要作出平衡。 寰宇希望執行委員會主席陳碩明為義工的無私付出感到自豪，「過去30年無論天氣如何，亦無阻義工參與。部分義工由兒童長大成人後，更成為帶領者繼續參與。義工的外貌改變，但內心仍不變，依然帶著溫暖、熱心和關懷，服侍基層長者。」

梁智鴻與梁馮令儀、與張文新及車淑梅、聯同陳碩明和廖立恆，帶同「福袋」一同探訪一位年逾70的獨居婆婆。婆婆對於他們來訪十分高興，更表示福袋內的物品十分合用。福袋內除了白米、米粉、餅乾、潤膚膏、午餐肉等日常物品，還有手織冷頸巾，全部均由公司贊助及善長仁翁捐贈。 過去近30年，寰宇希望總共動員超過60,000名義工，在新春期間探訪全港超過20,000名居於屋邨的長者。寰宇希望未來會繼續發展牙科社企服務，及循著健康居家安老的目標，提供更多支援，讓長者可以安享晚年。