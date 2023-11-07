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2023-11-07 23:30:00

寵主毛孩坐巴士穿梭港九 倡動物友善公共交通

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「寵愛同行」暨One Step One Paw 2023 啟動禮在啓德舉行。

人類毛孩以愛連結！愛護動物組織Paws Hero（動物英雄聯盟）年度大型籌款活動「One Step One Paw」早前正式拉開序幕。打頭炮的是眾毛孩和寵主首次乘坐雙城巴士「遊車河」，以倡議動物友善公共交通。據動物英雄聯盟創辦人林顥伊表示，希望今年籌得10萬元，以支援阿棍屋及動物英雄聯盟教育中心。

籌款目標10萬元 兩機構受惠

動物英雄聯盟Paws Hero年度大型籌款活動「One Step One Paw」今年踏入第六年，早前在啟德車站廣場舉行「寵愛同行」暨One Step One Paw 2023 啟動禮，吸引數十名寵主帶同毛孩們一同參與。一家人可以堂堂正正乘坐巴士，由啟德前往北角匯、東岸公園，至中環摩天輪，寵主無不分秒必爭地為毛孩們打卡，捕足這歷史一刻。

本身飼養5隻毛孩的林顥伊，也身體力行帶同2隻毛孩參與。她說，創辦動物英雄聯盟的宗旨是致力改善動物的生活，以及教育人類對待動物的正確觀念，希望不要遺棄和虐待動物，以領養代替購買。但她發現，疫情過後本港購買寵物的人數有不斷上升的趨勢，這由疫前8,000多元一隻毛孩，現在買到10,000至12,000元可見端倪！

 寵物售價漲  籲領養代替購買

動物英雄聯盟過去五年共籌得逾43萬港元善款，讓不同的動物機構受惠。今年籌的善款將用於支援阿棍屋及動物英雄聯盟教育中心。前者為本地一間毛孩收容中心，為被棄置的毛孩提供安身之所，讓牠們在找到新主人以前，能健康、安全地成長；後者​​​​​​則透過教育，希望改善動物的福祉及人類跟動物相處的態度，達至互利共生的關係，而該中心今年以來先後與40間中小學或團體等機構合作，推動人寵共融理念。

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動物英雄聯盟創辦人林顥伊身體力行，帶毛孩參與活動。

鄧生鄧太表示有幸帶埋「芝麻」、「綠豆」光明正大搭巴士。

各毛孩均展現合當乘車禮儀，做個守規矩的好乘客。

台北辦友善狗狗公車 免費接載

「今日有幸可以帶埋芝麻綠豆光明正大咁搭巴士。」多年來擔任動物英雄聯盟義工的鄧氏夫婦帶同兩隻毛孩現身。鄧太坦言，目前帶毛孩外出，無論是交通或食肆，都有諸多不便或限制。這次是一項很有意義的活動，大家可以出分力推動，爭取香港早日實現人寵共融的交通，期望有早一日可以同毛孩們一同搭巴士，出入指定食肆。

然而，不少國家或地區，毛孩與主人一同乘搭公共交通工具，屢見不鮮，如鄰近的台灣自2008年開始便開放毛孩可以進入捷運、公車。2017年台北更率先開辦「友善狗狗公車」，免費接載毛孩前往郊野，同時也歡迎一般乘客登車，體驗與動物共享空間。

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