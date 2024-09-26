尋匯SUNRATE獲得泰國NRQC資質，助力企業加速布局泰國市場

泰國曼谷 - 2024年9月26日 - 近日，由Peak XV Partners、Prosperity7和SBVA等世界一流投資者支持的全球支付與財資管理解決方案服務商尋匯SUNRATE宣布，其與花旗銀行的合作取得了重大裏程碑。根據泰國央行(BOT)的「非居民合格公司 (NRQC)」計劃，花旗銀行將為尋匯SUNRATE的泰國本地收款服務提供更大便利。



在本次合作中，花旗銀行助力尋匯SUNRATE獲得了泰國央行頒發的NRQC資質，從而使尋匯SUNRATE能夠代表全球的出口企業，接收來自泰國本地買家及電商平臺的付款，並且可以通過諸如PromptPay等本地清算系統來處理。NRQC資質的關鍵優勢包括提高了泰銖賬戶限額和帶來更加高效的結算時效。



尋匯SUNRATE產品總監Qincheng Wang表示：「我們非常高興能夠與花旗銀行再度深化合作，進一步提升我們在泰國市場的服務能力，並成功獲得NRQC資質。尋匯SUNRATE作為新興市場領先的B2B全球支付服務商，必須不斷強化自身服務體系，為客戶提供更多進入亞太新興市場的機會。這一戰略舉措使我們能夠更好地支持企業進入泰國市場並實現穩健增長。」



2023年，泰國央行為在泰國從事貿易和投資的非居民提供了更大的靈活性，簡化了通過泰國國內金融機構進行泰銖交易的流程，並放寬了文件要求。



