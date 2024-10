尋匯SUNRATE發布旅遊行業白皮書，助力旅遊企業應對全球支付挑戰

新加坡 - 2024年10月23日 - 在亞洲領先的旅遊科技貿易展Travel Tech Asia 2024上,全球支付與財資管理服務商尋匯SUNRATE發布了題為《Navigating the Complexities of Cross-Border B2B Travel Payments: Practical Insights for Travel Intermediaries》的白皮書(後文簡稱「白皮書」)。



根據Statista數據顯示,2023年全球在線旅遊市場的收入接近6000億美元。未來幾年這一數字將保持穩健增長態勢,到2028年將突破8000億美元。此外,當按銷售渠道來細分全球旅遊和相關產業收入時,在線市場的主導作用顯而易見,在線交易產生的銷售額超過了總銷售額的三分之二。



盡管蓬勃發展的行業中蘊藏著無限商機,但在線旅行社(OTAs)、傳統旅行社(TAs)和旅遊管理公司(TMCs)等旅遊企業,往往面臨著交易成本高昂、支付效率低下、安全問題、全球支付過於復雜以及對有效管理營運資金的需求。這些挑戰嚴重製約著企業的盈利能力與運營效率。



此外,在部分旅遊企業開始在其自身生態系統內進行整合並提供支付解決方案的背景下,其他企業必須審慎選擇支付服務商,以確保其運營不會因利益沖突而受到威脅,並確保客戶數據的安全。



尋匯SUNRATE卡業務負責人Shawn Qin表示:「我們很高興地宣布推出這份專為旅遊企業量身定製的綜合性白皮書。在尋匯SUNRATE,我們了解管理B2B旅遊支付所面臨的獨特挑戰。我們的目標是提供實用且可行的方案,幫助簡化支付流程、降低成本並提高運營效率。作為一家獨立的支付服務提供商,尋匯SUNRATE致力於保護客戶的利益和數據安全。」



在這份白皮書中,尋匯SUNRATE分享了六個影響旅遊企業的緊迫性問題。



1、 跨國業務的復雜性。對於旅遊企業來說,應對多幣種付款和不同的監管環境可能既復雜又昂貴。尤其是全球支付,可能會產生的高額手續費和管理成本。



2、 成本居高不下。與全球支付相關的高昂交易費用給旅遊企業帶來了嚴峻挑戰。由於交易數量龐大,以及在多個支付通道進行貨幣轉換時所產生的額外費用,導致了企業運營成本的顯著增加。



3、 支付效率低下。傳統支付方式,如自動清算所(ACH)、開賬與結算計劃(BSP)、航空公司報告公司(ARC)以及現金支付等,由於其速度慢且容易出錯,使得在線旅行社(OTAs)、傳統旅行社(TAs)和旅遊管理公司(TMCs)面臨財務風險。許多旅遊企業仍依賴於過時的做法,比如手動輸入數據進行發票開具和支付,或采用打電話和傳真向酒店進行收費等低效方法。這兩種方式都會增加出錯的可能性並拖慢整個支付周期。



4、 安全問題頻發。在處理大量財務數據的過程中,本身就存在著安全風險,尤其是對於在多個平臺上處理敏感支付信息的旅遊企業而言。網絡威脅是一個持續存在的問題,每年都有相當數量的企業遭受欺詐攻擊。



5、 滿足監管要求的挑戰。旅遊業受到嚴格監管,在不同地區保持合規性是一項艱巨的任務。不合規可能導致罰款和處罰,進而對企業盈利造成負面影響。及時跟進監管變化並采取相應措施,對於避免在法律和財務上造成不利後果至關重要。



6、 數據管理和報告難題。有效的數據管理不僅關乎企業的決策效率和準確性,更是提升企業競爭力的關鍵。不完善的數據系統會導致錯誤發生、機會流失,並最終影響到業務表現。旅遊行業中一個普遍的問題是數據系統的碎片化,這阻礙了企業對其財務和運營狀況的全面掌握。



同時,白皮書還為旅遊企業的未來發展提供了詳細建議,涵蓋了現代支付解決方案為旅遊企業帶來的關鍵優勢與機遇。借助這些工具,旅遊企業能夠提升運營效率、增強安全性、確保合規性,以適應日益全球化且復雜化的市場需求。



欲了解更多白皮書內容,請點擊此處下載:

http://www.sunrate.com/whitepapers/navigating-the-complexities-of-cross-border-B2B-travel-payments/