尋找護理界新血 仁愛堂YES培訓學院為人才「牽紅線」

本港人口老化問題持續，令醫療、護理的需求隨之增加。然而前線醫護人員的人手持續短缺；若要維持服務質素，如何招攬有質素的員工是每間機構一個非常重要的課題。 另一邊廂，多年來開辦了不少護理證書課程的仁愛堂YES培訓學院，眼見很多學員在完成課程後，對於後續會去向亦有不少疑問。學院於是便在5月19日聯同多間醫護機構舉行了一場招聘會，旨在為機構及人才進行「配對」，緩解前線人手需求問題。半日的活動共有二百多位求職者到場，可見護理行業工作吸引力之大。仁愛堂YES培訓學院總主任黃愛稀亦提到，希望學院成為機構和求職者之間的一道橋樑，讓醫護機構和優秀的護理人才相遇。



是次在場進行招聘的機構包括松齡護老集團、康健醫療及牙科服務有限公司、盈健醫療、香港耀能協會、東華三院、香港港安醫院－荃灣和卓健醫療服務有限公司，合共提供100多個不同的護理工作職位空缺，由護理員、診所助理，以至一般文職工作也有，求職者有多種選擇。

當日除了招聘活動外，還設有各機構多場講座和示範，如講解行業最新發展、腹膜透析及抽血示範等等，內容涵蓋護理工作不同範疇，讓求職者更深入地及全面了解護理工作。過程中，求職者有機會與不同機構的人事部職員進行交流。除了薪酬及工時外，很多求職者亦想了解更多職位細節，為未來做好準備。