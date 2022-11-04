律師會今年首次舉辦「小小法律KOL」比賽，希望透過比賽讓小朋友發揮創意及藝術天份，以手繪畫作方式表逹有關的法律主題，加深小朋友對香港法律嘅認識，同時小朋友亦可化身成為意見領袖 (Key Opinion Leader, KOL) 拍片，發揮口才之餘同時宣揚法律！現誠邀各幼稚園及小學同學仔參加。幼童組(於2022-2023學年幼稚園K2至小學二年級學生)及少年組 (於2022-2023學年小學三年級至六年級學生)各設冠軍、亞、季軍各一名，各設25名優異獎。賽事現正接受報名，報名及作品遞交截止日期為2022年11月13日 (星期日) 晚上11:59。
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日報
小小法律KOL比賽 現正接受報名
律師會今年首次舉辦「小小法律KOL」比賽，希望透過比賽讓小朋友發揮創意及藝術天份，以手繪畫作方式表逹有關的法律主題，加深小朋友對香港法律嘅認識，同時小朋友亦可化身成為意見領袖 (Key Opinion Leader, KOL) 拍片，發揮口才之餘同時宣揚法律！現誠邀各幼稚園及小學同學仔參加。幼童組(於2022-2023學年幼稚園K2至小學二年級學生)及少年組 (於2022-2023學年小學三年級至六年級學生)各設冠軍、亞、季軍各一名，各設25名優異獎。賽事現正接受報名，報名及作品遞交截止日期為2022年11月13日 (星期日) 晚上11:59。