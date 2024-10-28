少數族裔組親子鼓隊以「砂煲罌罉」表演 鼓勵社區婦女亦可學習鼓樂

香港中樂團主辦「鼓動心弦 連結社區」九龍城區社區鼓樂活動早前在紅磡社區會堂舉行。18名少數族裔組成的親子鼓隊，利用日常廚具作環保樂器，以「砂煲罌罉」代鼓表演，場面生動熱鬧。
香港中樂團藝術總監兼首席指揮閻惠昌表示，今次九龍城區鼓樂活動，民政事務處邀請社區婦女參加，希望連結她們，讓她們只需用隨手可取的廚具，便可以奏響鼓樂。整體希望透過不同類型團體的參與，讓大家多互相接觸和溝通，達致一個共融的效果。
少數族裔組成的親子鼓隊其中一名參加者 Maryam 表示，用廚具作為樂器十分有趣，她未來希望有更多機會代表少數旅裔參加相關活動，表演可令她增加自信。而她母親Tahira 亦表示，很高興可以能與孩子一同參與今次活動。
華懋集團企業體驗總裁鍾慧敏透露，「鼓動心弦 連結社區」下一站將到西貢及沙田區，其中沙田將有幼稚園鼓隊演出。
除社區鼓樂活動外，重頭戲將於12月8日在西九文化區藝術公園舉行的「鼓動心弦 連結世界」鼓樂嘉年華。鍾慧敏表示，今年香港鼓樂節規模比往年大，將有七隊國際鼓隊參加，屆時亦將在網上直播，希望將鼓樂帶到全世界。閻惠昌表示，今年是香港鼓樂節第二十一年，希望透過「鼓動心弦」不但連結社區，更連結世界，今年除了鼓樂，更加入舞蹈環節，令鼓樂不但好聽，而且更加好看。
香港旅遊促進會總幹事崔定邦亦出席社區鼓樂訓練活動，他表示，鼓樂可以成為一個吸引旅客的文化活動，帶動文化旅遊。香港酒店業主聯會執行總幹事徐英偉表示，今次鼓樂節將有不同國家旅客及表演團體參加，希望帶動酒店入住率。