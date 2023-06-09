尖沙咀凱悅酒店支持「世界海洋日」 即日起至6月16日推環保海鮮美饌

為支持昨日的「世界海洋日」，香港尖沙咀凱悅酒由即日起至6月16日，推出期間限定環保海鮮餐單，所用海鮮均採購自可持續及負責任的漁業，並獲得海洋管理委員會Marine Stewardship Council (MSC)、水產養殖管理委員會Aquaculture Stewardship Council (ASC)及最佳水產養殖規範Best Aquaculture Practices Certification (BAP)等國際認可。

其中海鮮迷可於希戈餐廳品嘗雙層可持續發展海鮮塔所盛載的美國野生捕獲波士頓龍蝦(MSC認證)、阿拉斯加鱈場蟹腳(MSC認證)、越南養殖大虎蝦(ASC認證)、自家醃製挪威養殖大西洋三文魚(ASC認證)、法國康卡勒養殖即開特選生蠔 (WWF海鮮選擇指引綠色首選)、加拿大野生捕獲海螺(BAP認證)及越南野生捕獲白蜆(MSC認證)，價錢為港幣$548(一位)及港幣$1,088(兩位)。

咖啡廳亦的自助餐亦提供多款可持續發展海鮮，包括美國野生捕獲波士頓龍蝦 (MSC認證)、越南養殖海蝦(ASC認證)、加拿大野生捕撈海螺(BAP認證)、新西蘭野生捕撈青口(MSC認證)及阿拉斯加鱈場蟹腳(MSC認證)，還有用印尼野生捕獲黃鰭吞拿魚(MSC認證)、加拿大野生捕獲帶子(MSC認證)及自家醃製挪威養殖大西洋三文魚(ASC認證)製成的刺身。

訂坐：http://bit.ly/42CevOx （希戈餐廳）

http://bit.ly/3pHDd1s（咖啡廳）