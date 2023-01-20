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市場資訊
2023-01-20 07:30:00
日報

尖沙咀凱悅酒店賀年菜式及外賣砂鍋一品煲

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凱悅軒主廚黃皓勤將由2023122日至25日起為賓客呈獻一系列具吉祥寓意的賀年菜色，包括橫財就手（扎蹄伴醉豬手仔）、如意發財（髮菜榆耳帶子羹）、金磚滿屋（蝦頭醬金磚龍蝦煲）、虎虎生威（仙翁米黃湯蒸麒麟老虎斑）、包羅萬有（鮑魚髮菜海味卷）及鴻運年年（南乳蓮藕茨菇炆豆腐），讓你以盛宴慶豐年。　訂座︰ http://bit.ly/3Zgog3X
此外，凱悅軒誠意推出兩款饒富心思的節慶外賣美饌至尊鮑魚一品煲(港幣$1,388)及富貴金蠔一品煲(港幣$2,988)，分別供四及六人享用，均盛載各款具吉祥寓意的時令食材，包括十頭鮑魚、花膠筒、瑤柱甫及鵝掌等，讓您與家人安坐家中共享窩心盛餚。由即日起接受預訂，領取日期為即日起至202325日。(需提早24小時預訂)
預訂網址: https://bit.ly/3irSxvX
電話：3721 7788　
地址：九龍尖沙咀河內道18號尖沙咀凱悅酒店3

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