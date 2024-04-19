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市場資訊
2024-04-19 09:00:00
日報

尖沙咀凱悅酒店 環保及可持續發展措施

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香港尖沙咀凱悅酒店積極推行一系列可持續發展措施，務求為客人締造更環保的住宿體驗及鼓勵客人實踐綠色生活，包括在客房內提供玻璃水瓶、大尺寸沐浴用品、電子資訊冊及在各客房樓層設置分類回收桶等。由422日起，酒店將不會免費提供塑膠個人洗漱梳妝用品，改用提供紙包裝非塑膠代替品。而希戈餐廳呈獻塔斯曼尼亞格津角優質草飼牛「由頭吃到尾」體驗，盡其所能減少浪費，實踐可持續發展的餐飲理念。餐廳所用香草亦是在酒店內種植。酒店廚師團隊在2023年正式加盟香港環保海鮮聯盟，餐廳更推出可持續發展菜單以支持2023年聯合國世界海洋日。
詳情https://www.hyatt.com/zh-HK/hotel/china/hyatt-regency-hong-kong-tsim-sha-tsui/honhr/special-events/environmental-sustainability

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