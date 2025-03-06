尖沙咀合味道紀念館推限定套裝紀念即食麵的誕生

今年是即食麵之父、日清食品創辦人安藤百福先生115歲誕辰，位於尖沙咀中港城的合味道紀念館香港於3月推出三大限定活動，包括於3月以風靡全球的經典麵食發明為主題，推出全新打卡位及兩大發明紀念套裝「雞仔魅力Combo」及「合味道經典Combo」，套裝除了經典的日清元祖雞汁即食麵及合味道杯麵外，更有多款紀念品，包括有超萌雞仔碗及便條紙、合味道洞洞鞋配飾及精美文具等。

除了限定套裝外，逢星期五的「日清Friday BUY & TRY」亦特別精選合味道杯麵及日清元祖雞汁即食麵優惠，以慶祝改變全球飲食文化的發明。此外，由3月9日（日）起，於KKDay網站購買我的合味道工作坊或穀物麥片工作坊門票，即可享買一送一優惠，名額有限，售完即止。