尖沙咀合味道紀念館推限定套裝紀念即食麵的誕生

今年是即食麵之父、日清食品創辦人安藤百福先生115歲誕辰，位於尖沙咀中港城的合味道紀念館香港於3月推出三大限定活動，包括於3月以風靡全球的經典麵食發明為主題，推出全新打卡位及兩大發明紀念套裝「雞仔魅力Combo」及「合味道經典Combo」，套裝除了經典的日清元祖雞汁即食麵及合味道杯麵外，更有多款紀念品，包括有超萌雞仔碗及便條紙、合味道洞洞鞋配飾及精美文具等。
除了限定套裝外，逢星期五的「日清Friday BUY & TRY」亦特別精選合味道杯麵及日清元祖雞汁即食麵優惠，以慶祝改變全球飲食文化的發明。此外，由3月9日（日）起，於KKDay網站購買我的合味道工作坊或穀物麥片工作坊門票，即可享買一送一優惠，名額有限，售完即止。
生日優惠門票開放網上購買
此外，紀念館2025年全新推出的生日優惠大受歡迎，適逢紀念安藤百福先生115歲誕辰，由3月5日起，紀念館生日之星優惠亦於網上開放購票，方便大家提前計劃生日派對。凡於生日月份與親朋好友一同蒞臨紀念館，並購買「百元生日福袋」，即可享有指定工作坊門票買三送一優惠、專屬生日打卡活動及電子相片留念！
安藤百福先生於1958年發明全球首款即食麵 — 雞湯拉麵，並於1971年推出全球首個杯裝即食麵 — 合味道杯麵，令速食麵成為風靡全球的飲食選擇。2005年，他更繼續研發出太空拉麵，讓即食麵登上宇宙。