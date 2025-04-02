尖沙咀火鍋店 強勢推出$8蠔任點任食 特大生蠔配潮汕牛「鮮」夠滿足

金巴脷蠔城潮汕牛海鮮火鍋主打招牌石殼蠔、潮汕手切牛肉、各類生猛活海鮮。店內更設有活水魚池，龍蝦、鮑魚、象拔蚌等生猛海鮮悠游其中。更可親選現撈，師傅即場處理，確保每一口都是極致鮮甜。

肥美特大台山蠔 $8隻任點任食

首推$8一隻台山蠔任點任食滿足一眾蠔迷。由即日起只需惠顧火鍋套餐及出示優惠券即可享堂食$8蠔任點任食優惠。台山蠔（廣東台山生蠔）是中國著名的優質蠔種，以肥美鮮甜、肉質爽滑聞名，尤其以台山汶村鎮、深井鎮一帶的養殖蠔最為出名。台山位於珠江口西岸，黃茅海、潭江等淡水與南海鹹水交融，水質營養豐富，蠔肉格外鮮甜。 養殖方式多採用吊養法，蠔排懸掛養殖，蠔殼受海浪沖刷，肉質更緊實而且少泥沙。

外觀特點是殼薄、蠔肉飽滿肥厚，蠔肚（內臟部位）潔白，口感鮮甜爽脆，帶淡淡海水鹹香，無腥澀味。