尖沙咀火鍋店 強勢推出$8蠔任點任食 特大生蠔配潮汕牛「鮮」夠滿足

金巴脷蠔城潮汕牛海鮮火鍋主打招牌石殼蠔、潮汕手切牛肉、各類生猛活海鮮。店內更設有活水魚池，龍蝦、鮑魚、象拔蚌等生猛海鮮悠游其中。更可親選現撈，師傅即場處理，確保每一口都是極致鮮甜。
肥美特大台山蠔 $8隻任點任食
首推$8一隻台山蠔任點任食滿足一眾蠔迷。由即日起只需惠顧火鍋套餐及出示優惠券即可享堂食$8蠔任點任食優惠。台山蠔（廣東台山生蠔）是中國著名的優質蠔種，以肥美鮮甜、肉質爽滑聞名，尤其以台山汶村鎮、深井鎮一帶的養殖蠔最為出名。台山位於珠江口西岸，黃茅海、潭江等淡水與南海鹹水交融，水質營養豐富，蠔肉格外鮮甜。 養殖方式多採用吊養法，蠔排懸掛養殖，蠔殼受海浪沖刷，肉質更緊實而且少泥沙。
外觀特點是殼薄、蠔肉飽滿肥厚，蠔肚（內臟部位）潔白，口感鮮甜爽脆，帶淡淡海水鹹香，無腥澀味。
手切潮汕牛 保留肉質最鮮風味
潮汕牛肉以其極致的新鮮度、精細的分割工藝和講究的食用方式聞名，是中國牛肉料理中的佼佼者。潮汕手切手主要賣點是極致新鮮，確保肉質未因排酸或急凍後失去鮮甜。拒絕急凍保存，牛肉不急凍冷藏可確保切片後肌肉纖維的最佳口感。
師傅將牛肉按不同部位精准分割，每個部位口感有別，各有特色，最常見分類包括:匙仁（肩胛里脊，柔嫩帶筋）、吊龍（牛背里脊，肥瘦均衡）。五花趾（後腿腱子肉，筋絡分明）、胸口油（牛心前脂肪，脆而不膩）。
潮汕人更將牛肉吃法玩到千變萬化，必提最受歡迎的潮汕牛肉丸，手工捶打至起膠，彈性可如乒乓球般彈跳，牛筋丸帶筋更有口感和牛肉丸則口感更為細膩。
火鍋套餐超值優惠抵至人均$115 食足十款料送湯底
金巴脷蠔城潮汕牛海鮮火鍋推出4人及6人火鍋套餐，豐富食材包括蠔及潮汕牛肉。期間限定送養生五指毛桃鍋底一個(價值$48)。
蠔城特式4人套餐$488: 潮汕手切吊龍、潮汕手切匙仁、潮汕牛丸、新鮮牛雜拼、特式三選二(爽脆生蠔 4 隻/脆皮雞件半隻/本地水魚) 、田園蔬菜籃、日式烏冬、贈送養生五指毛桃火鍋湯底
蠔城特盛 6 人套餐$688: 潮汕手切吊龍、潮汕手切匙仁、潮汕牛𦟌、潮汕牛丸、新鮮牛胸油、新鮮牛雜拼、特式三選二(爽脆生蠔 6 隻/脆皮雞件一隻/本地水魚) 、脆炸響鈴、田園蔬菜籃、日式烏冬、贈送養生五指毛桃火鍋湯底
餐廳名稱：金巴脷蠔城潮汕牛海鮮火鍋
地址：尖沙咀金巴利道 33-35 號地下 A&B 號舖
電話：2693 0318