屈臣氏獨家Naturals by Watsons 天然護膚品

於繁忙都市生活中想利用天然成分呵護肌膚，可試用屈臣氏獨家Naturals By Watsons護膚品系列！屈臣氏獨家天然護膚品牌 — 韓國製造的 Naturals by Watsons 採用各地有機認證原材料，純素配方蘊含超過 90%天然成份，經皮膚科測試不含 8 種化學成份。設米糠大豆亮澤系列、茶樹綠茶控油系列、積雪草向日葵舒緩系列及玫瑰竹子保濕系列，列配方溫和，適合不同膚質人士使用。採用全新環保包裝設填色版，可後製成精美書簽或禮物卡，將可持續發展概念融入生活。產品已於指定屈臣氏分店及網店獨家發售。

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