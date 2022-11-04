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市場資訊
2022-11-04 07:30:00
日報

屈臣氏網店 11.11 瘋狂大折日

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每年雙十一購物節皆為年內盛事，屈臣氏網店誠意呈獻11.11瘋狂大折日，即日起至11月13日期間，一連三星期熱推不同限時激賞優惠及豐富禮遇，於推廣期內，易賞錢會員於屈臣氏網店可享各種購物禮遇：首週先以激安福袋打響頭炮，各類福袋限時限量發售低至31折、次週則承接熱搶風潮，推出限時閃購低至$5一件！尾週亦絕不馬虎，特意邀得試當真校花校草10強參賽者Natalie 及何求於屈臣氏Facebook專頁主持直播活動，並送上直播限定優惠！更有不少神秘優惠貫穿三週，每個星期驚喜重重。推廣專頁：https://bit.ly/3ENiij8 
 

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