屈臣氏蒸餾水2025「淨係想你好」 Cloud雲浩影擔任全新代言人

屈臣氏實業旗下屈臣氏蒸餾水成立超過120年，百年來一直堅守以105°C高溫蒸餾，送上至清至純的蒸餾水。今年，品牌邀得青春人氣歌手 Cloud 雲浩影擔任全新代言人，並推出以「高溫蒸餾．至清至純」的限量版包裝，送上「淨係想你好」的純淨心聲，訴說「淨」的意義。屈臣氏實業旗下屈臣氏蒸餾水更特別製作一系列明信片系列，只要於6月上旬參與「分分有禮・滴滴賞」活動，集印花、打卡上載至 IG，即有機會贏得 Cloud 特別版明信片及 1,000,000 易賞錢積分。

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