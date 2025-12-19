利東集團旗下屯門利榮軒，推片皮鴨·點心任點任食放題，低至$88/位(兩位起)，已可享90分鐘任點超過40款點心，包括招牌原隻鮑魚灌湯餃（每位額外贈送）、蟹籽燒賣皇、姬松茸遼參粉果、醬皇蒸鳳爪等，還有多款冷盤和主食，以及多款自助吧小菜。優惠已於KK Day推出，只限90分鐘放題，平均HK$88/位（原價成人HK$288/位，兒童HK$108/位），升級180分鐘放題，平均每位亦只需HK$108起，供應時間由上午11:30-15:30 (最後截單時間為下午15:00)。（另收茶芥及加一服務費）
屯門利榮軒 90分鐘點心+片皮鴨放題 低至$88/位
利東集團旗下屯門利榮軒，推片皮鴨·點心任點任食放題，低至$88/位(兩位起)，已可享90分鐘任點超過40款點心，包括招牌原隻鮑魚灌湯餃（每位額外贈送）、蟹籽燒賣皇、姬松茸遼參粉果、醬皇蒸鳳爪等，還有多款冷盤和主食，以及多款自助吧小菜。優惠已於KK Day推出，只限90分鐘放題，平均HK$88/位（原價成人HK$288/位，兒童HK$108/位），升級180分鐘放題，平均每位亦只需HK$108起，供應時間由上午11:30-15:30 (最後截單時間為下午15:00)。（另收茶芥及加一服務費）