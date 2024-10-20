屯門區議員支持流感疫苗接種

屯門麥美儀區議員辦事處與德信醫療攜手合作，為屯門友愛邨的居民舉辦了一場意義深遠的流感疫苗接種活動。這不僅僅是一次疫苗接種，更是友愛社區凝聚力的美好象徵，展現了彼此對健康的真摯關懷。
伴隨著政府於九月份啟動的新一季流感疫苗接種計劃，社區中的每一位成員都懷著熱情和愛心積極響應，為合資格人士提供免費或資助的接種服務。無論是關愛隊、議員辦事處，還是各個社區團體，每一位都在自己的崗位上奉獻著全心全意，努力為居民提供便利，讓每個人都有機會在最合適的時刻接種疫苗。這份眾志成城的努力，不僅是對抗流感，更是彼此支持、共度難關的溫馨象徵。
麥美儀區議員深知疫苗的重要性，懷著滿滿的關愛，她關切地表示：「我們非常重視每一位居民的健康，接種疫苗能有效減少流感帶來的影響。作為區議員，我們有責任主動向居民提供這項重要的服務，幫助他們增強抵抗力。」她的每一句話都流露出對居民的深情關懷，讓人倍感溫暖和安心。
根據政府的建議，所有6個月以上的人士，包括嬰兒，特別是高風險群體如長者、小童、孕婦及長期病患者，都應接種流感疫苗。這不僅是對自身健康的負責，更是對家人和社區的深切關懷。在流感季節來臨之前接種疫苗，能讓身體有充足的時間來提升免疫力，為未來的挑戰做好準備。對於首次接種疫苗的9歲以下小童，醫生建議再次接種，以確保他們獲得全面的保護。
在活動現場，居民們的笑容如陽光般燦爛，積極參與，展現出對健康的渴望與重視。醫療團隊細心照顧每一位居民，而屯門麥美儀區議員辦事處的義工們也在現場忙碌，無私奉獻，讓每位居民都能感受到社區的溫暖與支持，彷彿每一個微笑都是彼此的擁抱。
這次流感疫苗接種活動，不僅是一次醫療服務，更是社區之間深厚情誼的美好展現。在流感威脅的時刻，我們手牽手、心連心，共同守護彼此的健康，讓愛與關懷在每一個角落悄然綻放，讓每一位居民都能感受到這份珍貴的連結。