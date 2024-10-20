屯門區議員支持流感疫苗接種

屯門麥美儀區議員辦事處與德信醫療攜手合作，為屯門友愛邨的居民舉辦了一場意義深遠的流感疫苗接種活動。這不僅僅是一次疫苗接種，更是友愛社區凝聚力的美好象徵，展現了彼此對健康的真摯關懷。 伴隨著政府於九月份啟動的新一季流感疫苗接種計劃，社區中的每一位成員都懷著熱情和愛心積極響應，為合資格人士提供免費或資助的接種服務。無論是關愛隊、議員辦事處，還是各個社區團體，每一位都在自己的崗位上奉獻著全心全意，努力為居民提供便利，讓每個人都有機會在最合適的時刻接種疫苗。這份眾志成城的努力，不僅是對抗流感，更是彼此支持、共度難關的溫馨象徵。

麥美儀區議員深知疫苗的重要性，懷著滿滿的關愛，她關切地表示：「我們非常重視每一位居民的健康，接種疫苗能有效減少流感帶來的影響。作為區議員，我們有責任主動向居民提供這項重要的服務，幫助他們增強抵抗力。」她的每一句話都流露出對居民的深情關懷，讓人倍感溫暖和安心。 根據政府的建議，所有6個月以上的人士，包括嬰兒，特別是高風險群體如長者、小童、孕婦及長期病患者，都應接種流感疫苗。這不僅是對自身健康的負責，更是對家人和社區的深切關懷。在流感季節來臨之前接種疫苗，能讓身體有充足的時間來提升免疫力，為未來的挑戰做好準備。對於首次接種疫苗的9歲以下小童，醫生建議再次接種，以確保他們獲得全面的保護。

在活動現場，居民們的笑容如陽光般燦爛，積極參與，展現出對健康的渴望與重視。醫療團隊細心照顧每一位居民，而屯門麥美儀區議員辦事處的義工們也在現場忙碌，無私奉獻，讓每位居民都能感受到社區的溫暖與支持，彷彿每一個微笑都是彼此的擁抱。 這次流感疫苗接種活動，不僅是一次醫療服務，更是社區之間深厚情誼的美好展現。在流感威脅的時刻，我們手牽手、心連心，共同守護彼此的健康，讓愛與關懷在每一個角落悄然綻放，讓每一位居民都能感受到這份珍貴的連結。

屯門麥美儀區議員辦事處與德信醫療合作為屯門居民免費接種流感疫苗