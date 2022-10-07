嶄新支付平台 ekpay Later 客人及商戶優惠

ekpay Later是新的付款模式，將客戶和商店放在首位，注重研究他們的需要，消除傳統支付的弊端，全力打造更方便、優惠的新理財方式。消費者下載ekpay Later App後，可瀏覽最新加入商店，知到最新優惠。另外，賬單會自動分成3期，可用信用卡付款，而且免利息，免手續費。商戶使用ekpay Later亦可享優惠，包括1）申請費全免 ; 2)於apps幫你造廣告，增加宣傳；3）消費者於商店多一個付款方式，可增加生意額。現有商戶包括餐廳、美容、健身室、教育及連鎖店等。

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