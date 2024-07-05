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市場資訊
2024-07-05 11:30:00
日報

嶺南大學商學院 課程質素備受認可

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嶺南大學商學院提供包括工商管理（榮譽）學士課程（政府資助）、工商管理（榮譽）數碼商業學士課程（自資），還有旗艦課程 工商管理（榮譽） - 風險及保險管理學士課程（政府資助和自資）。工商管理（榮譽）學士課程涵蓋五大熱門領域，包括會計與企業管治、數碼商業、財務、人力資源與創業管理，及市場學與社交媒體。工商管理課程受多個專業團體特許認證，如香港會計師公會（HKICPA），還豁免部份資格考試，為傑出學生頒授終身會員身分等。所有課程均以專業知識和多項技能訓練裝備學生，學院亦為學生提供豐富的服務研習、實習和國際交流機會。課程均獲國際商管學院促進協會認證(AACSB)，可見學院的教育質素備受國際專業組織認可。
查詢：2616 8490   
網址：https://www.ln.edu.hk/fb/ug

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