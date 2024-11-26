嶺南文化之鳳城點心培訓計劃結業禮圓滿舉行

逾30名中華廚藝學院學生於8月參加「嶺南文化之鳳城點心培訓計劃」，親赴有「中國廚師之鄉」之稱的順德，於順德職業技術學院烹飪學院學藝。計劃由大灣區共同家園青年公益基金與中華廚藝學院合作，經過一連八日的培訓，日前於中華廚藝學院舉行結業禮及晚宴，展示他們的學藝成果。 晚宴吸引多位嘉賓出席，包括香港特別行政區政府政制及內地事務局的粵港澳大灣區發展專員陳潔玲、民政及青年事務局青年專員陳瑞緯、中央人民政府駐香港特區聯絡辦公室青年工作部二級巡視員張國來，以及大灣區共同家園青年公益基金主席，信和集團副主席黃永光先生、中華廚藝學院院長葉漢鵬、大灣區共同家園青年公益基金顧問，港區全國人大代表陳振彬先生、大灣區共同家園青年公益基金副主席，帝盛酒店集團總裁邱詠筠女士、順德區委統戰部、順德區歸國華僑聯合會主席吳蔚先生，以及擔任今次計劃導師的順德名廚等。

寄語青年提升技能把握灣區機遇 民政及青年事務局青年專員陳瑞緯出席晚宴時表示，政府高度重視青年發展，並於2022年底發布《青年發展藍圖》，致力於為青年提供多元的成長路徑。他表示：「計劃正好響應了我們的理念，正是協助青年融入國家發展、開拓機遇的最佳實踐。」 大灣區共同家園青年公益基金主席黃永光表示：「計劃不單讓學生提升技能，擴闊他們的眼界，更促進了粵港兩地的交流互融，加強香港青年的競爭力，實踐人生理想。」

鳳城菜式設晚宴 示範國潮點心龍獅酥 順德菜是廣府粵菜的重要發源地之一，精緻點心是廚師手藝的考驗。是次結業晚宴的主要菜式包括鳯城點心及美食，由參與計劃的學生所製作其中「三蒸、三煎」的點心包括馳名乳香芋絲餅、傳統煎藕餅、腐皮糯米包、雞球蒸包子、竹笙海鮮餃、魚蓉蘿蔔糕，均是研學之旅所學；其他順德美食當然少不了地道的家鄉炒魚鬆，以及魚米之鄉最具代表性的生滾魚片粥等；甜點則呈獻被列為廣東省省級非物質文化遺產的順德雙皮奶，及始於順德龍江鎮的煎堆。研學之旅中年輕師傅陳小東於結業禮亦到場親自示範其創意點心「龍獅酥」。

參與培訓計劃的中華廚藝學院高級文憑二年級學生李迪朗表示，在培訓計劃中獲益良多，「今次參加培訓計劃的機會難能可貴，不但學到很多珍貴的傳統點心技藝，更激發了我對點心創新的熱情。」 高級文憑二年級學生梁希文則分享：「是次培訓計劃讓我有更多機會向多位名廚學藝，開闊視野，特別在點心創新和食材選用方面獲益匪淺，為我將來職業導向帶來了寶貴的啟發。」他希望將所學運用到日後廚藝創作中，推動粵菜文化傳承與創新，並設計更多別具特色的創意點心。